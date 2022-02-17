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FransaKylian Mbappe'ye PSG'den tarihe geçecek teklif! İnanılmaz rakam...
HaberlerFransa Haberleri Kylian Mbappe'ye PSG'den tarihe geçecek teklif! İnanılmaz rakam...
• 17 Şubat 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:

Kylian Mbappe'ye PSG'den tarihe geçecek teklif! İnanılmaz rakam...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Real Madrid'i Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 mağlup eden PSG, Mbappe için yaşanan transfer yarışında da İspanyol devini alt etmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen PSG Yönetimi, Mbappe'ye futbol tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu olmayı teklif etti.

• 17 Şubat 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:
1Kylian Mbappeye PSGden tarihe geçecek teklif İnanılmaz rakam...
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PSG'nin Katarlı sahipleri, ismi ciddi şekilde Real Madrid ile anılan takımın yıldızlarından Kylian Mbappe'yi kaybetmek istemezken Fransız yıldıza futbol tarihinin en çok maaş alan oyuncusu olma teklifini sundu!

2Kylian Mbappeye PSGden tarihe geçecek teklif İnanılmaz rakam...

Kylian Mbappe'nin ismi uzunca bir süredir İspanyol devi Real Madrid ile anılmakta. Nitekim PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşmaya vardığı da iddia edilmişti. PSG'den bu olası anlaşmayı bozacak tipte bir öneri geldi.

3Tarihî teklif

Tarihî teklif

Fransız ekibinin Katarlı sahipleri, hiçbir şekilde Mbappe'yi kaybetmek istemiyorlar. Bu doğrultuda da oyuncuya yaklaşık olarak haftalık kazancını 1.2 milyon Euro yapacak bir teklif sundular.

4Kylian Mbappeye PSGden tarihe geçecek teklif İnanılmaz rakam...

Bu teklif yılda 60 milyon Euro seviyesinde bir maaşa tekabül ediyor. Futbol tarihinde bu düzeyde bir yıllık ücret görülmemişken Mbappe'nin teklifi kabul etmesi onu futbol tarihinin en yüksek yıllık ücretini alan oyuncu haline getirecek.

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23 yaşındaki Fransız süperstar ile Real Madrid'in yanı sıra Premier Lig'den Liverpool'un da ciddi şekilde ilgilendiği aktarılmakta.

6Kylian Mbappeye PSGden tarihe geçecek teklif İnanılmaz rakam...

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