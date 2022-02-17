• 17 Şubat 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:
Kylian Mbappe'ye PSG'den tarihe geçecek teklif! İnanılmaz rakam...
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Real Madrid'i Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 mağlup eden PSG, Mbappe için yaşanan transfer yarışında da İspanyol devini alt etmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen PSG Yönetimi, Mbappe'ye futbol tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu olmayı teklif etti.
• 17 Şubat 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:
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Tarihî teklif
Fransız ekibinin Katarlı sahipleri, hiçbir şekilde Mbappe'yi kaybetmek istemiyorlar. Bu doğrultuda da oyuncuya yaklaşık olarak haftalık kazancını 1.2 milyon Euro yapacak bir teklif sundular.
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