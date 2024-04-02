Kuyumcuyu öldüren katili kadın kimliği yakalattı: Sonradan erkek oldum
İzmir'de, kuyumcu Bekir Bozar'ı (68) alacak meselesi nedeniyle öldürüp, otomobilin bagajına koyduğu ileri sürülen Ferhat B. (24), 13 gündür 3 ilde aranırken, olay yeri yakınında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan uygulamada yakalandı. Bekçilere kadın kimliği veren Ferhat B., kendisinin kadın olduğunu ve ameliyatla erkek olduğunu iddia etti. Bekçilerin dikkatiyle yakalanan cinayet şüphelisi gözaltına alındı.
Halil İbrahim KARABIYIKİZMİR, (DHA)
• 02 Nisan 2024 - 09:36 • Son Güncelleme:
Halil İbrahim KARABIYIKİZMİR, (DHA)
• 02 Nisan 2024 - 09:36 • Son Güncelleme: