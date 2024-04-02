Kuyumcuyu öldüren katili kadın kimliği yakalattı: Sonradan erkek oldum

DÜKKANINDAN DA ALTIN ÇALMIŞ

Kuyumcuyla aynı semtte parfüm satan cinayet şüphelisi Ferhat B.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Bozar'a ait kuyumcu dükkanından altın çalındığı da belirlendi. Ayrıca Ferhat B.'nin olaydan bir gün sonra borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu dükkanında da detaylı arama yaptı. İnceleme sonrası dükkana mühür vuruldu. Özkurhan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.