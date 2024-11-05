Kuymak artık Trabzon'un! Resmen tescillendi

'KUYMAK ARTIK TRABZON'LA ANILACAK'

Vali Aziz Yıldırım da "Trabzon'a gidilince ne görülür ne yenilir diye konuşulur. Manzaralarımız, gezilecek pek çok destinasyonumuz var. Bir taraftan da 'Ne yenilir' denildiğinde işte kuymak burada öne çıkıyor. Kuymak yüzyıllardır yapılıyor. Trabzon'da üç, dört çeşit kuymak bulabilirsiniz. Türk Patent Enstitüsü, kuymağın Trabzon mutfağının bir ürünü olduğunu tescilledi. Bunun için gayret eden bütün arkadaşlarımıza, teşekkürü bir borç biliyorum. Bundan sonra kuymak artık Trabzon'la anılacak" dedi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise Türkiye'nin, dünyada Çin'den sonra en fazla coğrafi tescile sahip ülke konumunda olduğuna dikkati çekti. Durak, "Trabzon gerçekten zengin bir ilimiz. Bugün 13'üncü tescil belgesi olan Trabzon kuymağını takdim ediyoruz. Öncesinde Trabzon Telkarisi ve Hasırı, Keşanı, Akçaabat Köftesi, Trabzon Kazaziyesi, Hamsiköy Sütlacı, Sürmene Bıçağı, Vakfıkebir Ekmeği, Tonya Tereyağı, Sürmene Pidesi, Yomra Elması, Vakfıkebir, Kürek Peyniri, Arsin Foşa Fındığı tescillenmişti. 'Trabzon kuymağı' ile 13'ü tamamlamış olacağız. Tonya tereyağı için bir AB başvurusu var. Onunla ilgili süreci de takip edeceğiz. Zenginliklerimizi tescil altına almak çok önemli. Bu zenginliklerimiz gösteriyor ki her geçen gün zenginliği daha da artan bir ülkeyiz. Dünyada Çin'den sonra en fazla coğrafi tescile sahip ülkeyiz. Avrupa'da en fazla coğrafi tescile sahip olan ülkeyiz. Her geçen gün sayılarımız artıyor" diye konuştu.