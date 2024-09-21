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Kuvvetli sağanak yağışlar geri döndü: Uyarılar peş peşe geldi! Tüm yurdu etkisi altına alacak

Tüm yurdu esir alan sağanak yağışlar bugün de etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

• 21 Eylül 2024 - 11:01 • Son Güncelleme:
• 21 Eylül 2024 - 11:01 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli sağanak yağışlar geri döndü: Uyarılar peş peşe geldi Tüm yurdu etkisi altına alacak

Yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Kuvvetli sağanak yağışlar geri döndü: Uyarılar peş peşe geldi Tüm yurdu etkisi altına alacak

Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

3HAVA SICAKLIĞI 4 DERECE BİRDEN AZALACAK

HAVA SICAKLIĞI 4 DERECE BİRDEN AZALACAK

Sıcaklıkların; Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de 40-60 km/saat kuvvetinde esmesi tahmin ediliuor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5Kuvvetli sağanak yağışlar geri döndü: Uyarılar peş peşe geldi Tüm yurdu etkisi altına alacak

Bölgelerdeki hava durumu ise şöyle,

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Edirne ve Kırklareli hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 28°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 28°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Karaman, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorAMASYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgeni genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 14°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 17°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 19°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA 20°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14Kuvvetli sağanak yağışlar geri döndü: Uyarılar peş peşe geldi Tüm yurdu etkisi altına alacak