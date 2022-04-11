Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor! Kış geri döndü, Meteoroloji son dakika duyurdu! Sıcaklık 10 derece düşecek, çok sayıda ilde...
Kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika duyurdu. Hava soğuyor, kış geri döndü. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Hafta sonu 'yaz yakın' dedirten hava tam tersine dönüyor. Meteoroloji 'hafta sonuna aldanmayın' uyarısında bulundu. Geçen hafta bahar havası ile sonlansa da yeni hafta kış olarak başlıyor. Soğuk hava gece Balkanlardan Türkiye'ye giriş yaptı. Kar yağışı, kuvvetli sağanak ve rüzgar yeni haftada etkisini göstermeye başlayacak. Tarih belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımlayarak haritayı paylaştı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de kar yağışı uyarısında bulundu. Hangi illerde kar yağışı başlıyor? Bugün hava durumu nasıl? Hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları...
Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı, 'bahar geldi, yaz da yakındır' derken yeniden başlıyor. Hava aniden 10 derece birden soğuyacak, sıcaklıklar düşüyor. Kuvvetli yağmur ve kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji tek tek açıkladı. Prof. Dr. Orhan Şen de 'Kazak yetmez, mont giyin. Kar tekrar geliyor' uyarısında bulundu. Bugün hava nasıl? Hangi illere kar ne zaman geliyor? Son dakika hava durumu açıklamaları...
Hafta sonu sokaklar, parklar, sahiller herkes kendini dışarı attı. Hava adeta yurdun genelinde yaz gibiydi. Ancak yeni hafta ile birlikte yağmur ve kar etkisini gösterecek. Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar birden düşecek.
Cumartesi özellikle de pazar günü neredeyse tüm Türkiye güneşi gördü. Batı bölgelerde 20, güney kıyıları da 28 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları artık bahar geldi yaz da çok yakın dedirtti.
Antalya’da su sıcaklığı 18 dereceyi bulunca denize girenler bile oldu. İstanbul’da da hem sahiller hem caddeler doluydu. Fakat Meteoroloji Genel müdürlüğü ‘bu iki güne aldanmayın’ diyerek uyardı.
Geçen hafta bahar havası ile sonlansa da yeni hafta da kış olarak başlıyor. Sıcaklıklar aniden düşüyor. Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı var.
İç ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek. Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Isparta ve Antalya çevrelerinde şiddetli yağmur var.
Bugün yağışlar yüksek kesimlerde kara dönüşebilir. Kıyı Ege ile İç Anadolu’nun güneydoğusu orta Akdeniz ve doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde şiddetli rüzgâr esecek.
PROF. DR. ŞEN'DEN KAR UYARISI
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise kar yağışı uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Kazakları kaldırmamak lazım, çünkü bahar aylarında dalgalanmalar her zaman olur.
Geçen hafta ortalamaların yaklaşık 6-7 derece üzerinde artan sıcaklıklar bugün ise 6-7 derece altına düşüyor; arada 12-13 derecelik bir sıcaklık farkı var Dolayısıyla bahar aylarının bu tipik karakteridir, bu tür dalgalanmalar olur.
Bu dalgalanmaları son 15 gündür yaşıyoruz. Soğuk hava gece Balkanlardan Türkiye'ye giriş yaptı. Bu girişle birlikte yağış İstanbul’da başladı ve şu anda yağış Boğaz çevresi, Anadolu ve Avrupa yakasında devam ediyor. Yağış zayıf bir yağış değil, kuvvetli bir yağış. Sıcaklıklar da düştü. Şu anda İstanbul’da sıcaklık 10 derece civarında. Bu akşama kadar da yükselmeyecek.
İstanbul bugün yağışlı. Akşam gece saatlerinde İstanbul’da yağış doğuya doğru gidiyor. İstanbullu bugünü yağışlı olarak geçirecek. Rüzgâr orta kuvvette esecek. Anadolu’da kar yağışı olacak.
Salı günü Bolu, Nevşehir, Sivas, Kırşehir, Yozgat, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı var.
Yarın ve çarşamba günü de bu bölgelerde bu tür yağışlar kendini gösterecek ancak İstanbul’da yağış kesiliyor. Perşembe günü de yağışlı ve soğuk hava Türkiye’yi tamamen terk ediyor. Sıcaklıklar da yükselmeye başlıyor. Bugün kazaklar yetmez, montları giymemiz lazım."
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinde, akşam saatlerinde Osmaniye ile Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölge genelinde (Sinop hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönünden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Artvin hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 23°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 23°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°CParçalı, zamanla çok bulutlu
SALI GÜNÜ HAVA NASIL?
Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Salı günü Bolu, Nevşehir, Sivas, Kırşehir, Yozgat, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı var.
ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL?
Yarın ve çarşamba günü de bu bölgelerde bu tür yağışlar kendini gösterecek ancak İstanbul’da yağış kesiliyor.
PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL?
Perşembe günü de yağışlı ve soğuk hava Türkiye’yi terk ediyor. Sıcaklıklar da yükselecek.