Kütahya'da peşin satan pazarcı rahatlığı! Fiyatı indirdi 17 tonu 2 saatte sattı

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Manisa'nın Salihli ilçesinden getirdiği karpuzları Hisarcık pazarında kilosu sadece 3 liradan satışa sunan Hüseyin Altın, hem uygun fiyatı hem de kaliteli ürünüyle vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Salihli’de tarladan kilosu 1,5 liraya temin ettiği karpuzları ilçeye taşıyan Altın, nakliye ve diğer masrafların kiloya yansıyan maliyetinin 2 lira 60 kuruş olduğunu belirtti.