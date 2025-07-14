Kütahya'da peşin satan pazarcı rahatlığı! Fiyatı indirdi 17 tonu 2 saatte sattı
Kaynak : İHA
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pazarda tezgah açan satıcı Manisa'dan getirdiği karpuzun kilosunu 3 liradan sattı. Tezgahının önünde kısa sürede izdiham yaşanan pazarcı 17 ton karpuzu 2 saatte sattı.
Manisa'nın Salihli ilçesinden getirdiği karpuzları Hisarcık pazarında kilosu sadece 3 liradan satışa sunan Hüseyin Altın, hem uygun fiyatı hem de kaliteli ürünüyle vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Salihli’de tarladan kilosu 1,5 liraya temin ettiği karpuzları ilçeye taşıyan Altın, nakliye ve diğer masrafların kiloya yansıyan maliyetinin 2 lira 60 kuruş olduğunu belirtti.
Karpuzların piyasada 7 ile 10 lira arasında değişen fiyatlardan satıldığını ifade eden Hüseyin Altın, vatandaşların bütçesini düşünerek kâr amacı gütmeden bu ürünleri tezgaha koyduğunu söyledi. "Biz bu işe ticari kazançtan ziyade, halkımızın yaz aylarında uygun fiyata karpuz yiyebilmesini sağlamak için girdik" diyen Altın, satışların beklentilerinin çok üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.
Hisarcık pazarında açtığı karpuz tezgahının kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirten Altın, "Gerçekten büyük bir ilgiyle karşılaştık. Karpuz tezgahımız vatandaşın adeta akınına uğradı. Sabah saatlerinde tezgahı kurduk, ancak yaklaşık 2 saat içinde 17 ton karpuz tamamen tükendi. Bu kadar kısa sürede bu denli satış olacağını tahmin etmiyorduk," şeklinde konuştu.