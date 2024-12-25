Kütahya'da alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymadı yakalanınca hüngür hüngür ağladı
Kütahya'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Otomobili terk edip, yaya olarak kaçışını sürdürmeye çalışan ve yakalanan sürünün 0.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Toplam 50 bin TL ceza kesilen alkollü sürücü, yanındaki kız arkadaşına sarılarak, hüngür hüngür ağladı.
Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)-
• 25 Aralık 2024 - 09:31 • Son Güncelleme:
Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)-
• 25 Aralık 2024 - 09:31 • Son Güncelleme: