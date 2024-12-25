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Kütahya'da alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymadı yakalanınca hüngür hüngür ağladı

Kütahya'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Otomobili terk edip, yaya olarak kaçışını sürdürmeye çalışan ve yakalanan sürünün 0.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Toplam 50 bin TL ceza kesilen alkollü sürücü, yanındaki kız arkadaşına sarılarak, hüngür hüngür ağladı.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)-
• 25 Aralık 2024 - 09:31 • Son Güncelleme:
Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)-
• 25 Aralık 2024 - 09:31 • Son Güncelleme:
1Kütahyada alkollü sürücü dur ihtarına uymadı yakalanınca hüngür hüngür ağladı

Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.B.D. yönetimindeki 43 FL 225 plakalı aracı durdurmak istedi.

2Kütahyada alkollü sürücü dur ihtarına uymadı yakalanınca hüngür hüngür ağladı

Polisin ‘dur’ ihtarlarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Haymeana Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 43 AEG 377 plakalı Sağlık İl Müdürlüğü’ne ait hafif ticari araca çarptı.

3Kütahyada alkollü sürücü dur ihtarına uymadı yakalanınca hüngür hüngür ağladı

Otomobili terk edip kaçışını yaya olarak sürdürmeye çalışan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

4Kütahyada alkollü sürücü dur ihtarına uymadı yakalanınca hüngür hüngür ağladı

Yapılan kontrolde 0.90 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulurken, drift yapmak, trafiği tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmak suçlarından yaklaşık 50 bin TL idari para cezası uygulandı.

5Kütahyada alkollü sürücü dur ihtarına uymadı yakalanınca hüngür hüngür ağladı

Sürücü E.B.D., cezanın ardından yanındaki kız arkadaşına sarılarak gözyaşlarını tutamadı.

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