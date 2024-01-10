Kurumsal Regaip Kandili mesajları! Müdüre, çalışana, iş arkadaşına, patrona kandil mesajı seçenekleri ile şirketler için kurumsal kandil mesajları

Kandil gecesi, kandil mesajları ve ibadetler için yoğun araştırmaların olduğu gündür. Kurumsal Kandili mesajları ve sözleri, bu anlamlı günde çalışma arkadaşlarına, patronuna, müdürüne kandil mesajı göndermek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte Müdüre, çalışana, iş arkadaşına, patrona kandil mesajı seçenekleri ile şirketler için kurumsal kandil mesajları…