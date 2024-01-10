Kurumsal Regaip Kandili mesajları! Müdüre, çalışana, iş arkadaşına, patrona kandil mesajı seçenekleri ile şirketler için kurumsal kandil mesajları
Kurumsal Regaip Kandili mesajları, yoğun ilgi görüyor. 11 Ocak Perşembe günü üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili idrak edilecek. Kandilin geldiğini müjdelemek isteyen vatandaşlar iş arkadaşına, patrona, müdüre göndermek için kurumsal kandil mesajları araştırmasına başladı. Bizde birbirinden farklı resmi kurumsal Regaip Kandili mesajları derledik. İşte şirketler için kurumsal kandil mesajları ve sözleri…
• 10 Ocak 2024 - 16:13 • Son Güncelleme:
• 10 Ocak 2024 - 16:13 • Son Güncelleme: