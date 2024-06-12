Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir? Dinimize göre kurban kesmenin şartları nelerdir?

Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir? Kurban kesmeye hazırlanan vatandaşlar kurban hükümleriyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Peki, Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Dinimize göre kurban kesmenin şartları nelerdir?