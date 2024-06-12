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Gündem Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir? Dinimize göre kurban kesmenin şartları nelerdir?
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Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir? Dinimize göre kurban kesmenin şartları nelerdir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban kesmek isteyenler dinimize uygun kurban kesme şartlarını sorgularken, kimlerin kurban için hükümlü olduklarını araştırıyor. Dini vecibelerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar “Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte kurban kesmenin şartları…

• 12 Haziran 2024 - 10:13 • Son Güncelleme:
• 12 Haziran 2024 - 10:13 • Son Güncelleme:
1 Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir Dinimize göre kurban kesmenin şartları nelerdir

Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir? Kurban kesmeye hazırlanan vatandaşlar kurban hükümleriyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Peki, Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Dinimize göre kurban kesmenin şartları nelerdir?

2 KİMLER KURBAN KESEBİLİR

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

3 Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir Dinimize göre kurban kesmenin şartları nelerdir

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

4 KURBAN KESMENİN HÜKMÜ NEDİR

KURBAN KESMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197).

5 Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir Dinimize göre kurban kesmenin şartları nelerdir

Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslüman’ın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

6 Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir Dinimize göre kurban kesmenin şartları nelerdir

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

7 Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir Dinimize göre kurban kesmenin şartları nelerdir

Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

8 KAÇ GRAM ALTIN OLURSA KURBAN KESİLİR

KAÇ GRAM ALTIN OLURSA KURBAN KESİLİR?

Bu bakımdan kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister artıcı (nâmi) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80,18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir.