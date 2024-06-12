Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir? Dinimize göre kurban kesmenin şartları nelerdir?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban kesmek isteyenler dinimize uygun kurban kesme şartlarını sorgularken, kimlerin kurban için hükümlü olduklarını araştırıyor. Dini vecibelerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar “Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Kurban kesmek için ne kadar paramız olması gerekir, kaç gram altın olursa kurban kesilir?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte kurban kesmenin şartları…
• 12 Haziran 2024 - 10:13 • Son Güncelleme:
• 12 Haziran 2024 - 10:13 • Son Güncelleme: