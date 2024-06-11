Kurban kesmek farz mı, vacip mi? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür, kurban kimlere farz değildir, kaç gram altın olursa kurban kesilir?
Allah'a yakınlık sağlamak amacıyla büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kesilmesiyle gerçekleştirilen bu ibadet, belirli şartları taşıyan Müslümanlar için zorunlu. Peki, Kurban kesmek farz mı, vacip mi? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür, kurban kimlere farz değildir? Kaç gram altın olursa kurban kesilir?
• 11 Haziran 2024 - 17:57 • Son Güncelleme:
• 11 Haziran 2024 - 17:57 • Son Güncelleme: