Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür? İşte kurban eti paylaşımı ayeti...
Zilhicce ayının 10. gününde eda edilen Kurban Bayramı'nda, kurbanlık kriterine uyan hayvanlar İslami koşullara uygun kesilmesinin ardından etleri dağıtılır. Kurbanlık etlerle ilgili sorgulanan konu başlıklarından biri ise kurban etinin nasıl pay edileceği oldu. Peki, kurbanlık dana nasıl pay edilir, Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür? İşte kurban eti paylaşımı ayeti...
• 13 Haziran 2024 - 09:43 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2024 - 09:43 • Son Güncelleme: