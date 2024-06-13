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Gündem Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür? İşte kurban eti paylaşımı ayeti...
Haberler Gündem Haberleri Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür? İşte kurban eti paylaşımı ayeti...

Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür? İşte kurban eti paylaşımı ayeti...

Zilhicce ayının 10. gününde eda edilen Kurban Bayramı'nda, kurbanlık kriterine uyan hayvanlar İslami koşullara uygun kesilmesinin ardından etleri dağıtılır. Kurbanlık etlerle ilgili sorgulanan konu başlıklarından biri ise kurban etinin nasıl pay edileceği oldu. Peki, kurbanlık dana nasıl pay edilir, Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür? İşte kurban eti paylaşımı ayeti...

• 13 Haziran 2024 - 09:43 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2024 - 09:43 • Son Güncelleme:
1 Kurban eti nasıl pay edilir Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür İşte kurban eti paylaşımı ayeti...

Kurban Bayramı öncesinde kurban etinin dağıtımı, pay edilmesi ve kimlere verilip verilmeyeceğine yönelik araştırmalar arttı. Kurbanların maddi durumu yetersiz olan kişilere dağıtılması esası bilindiğinde kurban etlerinin nasıl pay edileceği sorgulanıyor. Peki, Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür?

2 Kurban eti nasıl pay edilir, kimlere dağıtılır

Kurban eti nasıl pay edilir, kimlere dağıtılır?

"Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185).

3 Kurban eti nasıl pay edilir Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür İşte kurban eti paylaşımı ayeti...

Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413)." Bu durumda, kurban eti anneye, babaya, kardeşlere ve akrabalara verilebilir.

4 Kurban eti nasıl pay edilir Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür İşte kurban eti paylaşımı ayeti...

İslami açıdan kurban etleri öncelikle yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere verilmelidir. Kurbanlık hayvanın derisi veya kemikleri kişiye gelir kazandıracak ise bu durum caiz değildir. Kurban etinin ve derisi gibi diğer kısımlarının hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi dinen uygundur.

5 Kurban eti nasıl pay edilir Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür İşte kurban eti paylaşımı ayeti...

Öte yandan kurban eti, cinsiyet, ırk, din, dil gözetmeksizin tüm insanlara pay edilebilir. Kur'an'da konuya ilişkin şöyle buyurulmuştur:

6 Kurban eti nasıl pay edilir Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür İşte kurban eti paylaşımı ayeti...

"Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şeâirinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın! Yanı üstü yere yıkılınca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat gösterip istemeyene, hem de fakirlere yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik." (Hacc, 22/36)

7 Kurban eti nasıl pay edilir Kurban eti kaç pay dağıtılır, kaça bölünür İşte kurban eti paylaşımı ayeti...

Bu ayete göre, kurban etinden hem sahibi yiyebilir hem de zengin – fakir akraba ve konu komşuya ikram edilir. Burada bu kimselerin müslüman olması şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla kurban etinden gayrimüslimlere de verilebilir. Hatta bu yol, kalplerinin İslam'a ısındırılması gibi güzel bir hedef içermesi açısından tavsiye bile edilebilir.