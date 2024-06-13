Kurban bayramı mesajları 2024 | Resimli, ayetli, anlamlı, dini kurban bayramı sözleri ve en güzel dini ayetli, hadisli kurban bayramı mesajları

Dini kurban bayramı mesajları 2024

Kurban Bayramı’nız mübarek olsun. Rabbim, kestiğimiz kurbanları kabul etsin, dualarımızı kabul eylesin. Bayramınız hayırlara vesile olsun inşallah.



Kurban Bayramı, Rabbimize olan kulluk vazifemizi yerine getirmenin ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmenin en güzel vesilesidir. Bayramınız mübarek olsun, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.



Kurban Bayramı’nda Rabbimizin rızasını kazanmak için kestiğimiz kurbanlarımız, dualarımız ve ibadetlerimiz kabul olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, bayramınız mübarek olsun.