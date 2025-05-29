Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

Bayrama bir gün kala bayramın sevinç ve mutluluğunu yüreğinde hissetmeye başlayan herkese selam olsun. Arife gününüz kutlu olsun.Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.