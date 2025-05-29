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Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

Kurbanların kesileceği, bol bol hayır ve duaların yapılacağı bir kurban Bayramına daha kavuştuk. Bizi Kurban Bayramı'na götüren ve bayramın müjdecisi olan Arefe gününü dolu dolu geçirirken dosttlarımıza ve akrabalarımıza da bu bereketli günü hatırlatmak için Arefe mesajları atabiliriz. Arefe günü mesajlarını gönderirken gönlümüzden kopan güzel duygulardan da faydalanabiliriz. Bu güzel mesajları aşağıdaki gibi resimli Arefe günü mesajları olarak da gönderebiliriz. İş yoğunluğundan Arefe gününü unutmuş olan arkadaşlarımıza Arefe gününe özel mesajlar göndererek hayra da çağırabiliriz. İşte yazılı ve resimli arefe günü mesajları...

• 29 Mayıs 2025 - 17:52 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2025 - 17:52 • Son Güncelleme:
1RESİMLİ VE YAZILI AREFE GÜNÜ MESAJLARI

RESİMLİ VE YAZILI AREFE GÜNÜ MESAJLARI

Kurban Bayramı’nın müjdeleyicisi arefe gününüz kutlu olsun.Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

2Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla. Arefe gününüz mübarek olsun.Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz.

3Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin Arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle. En güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla.

4Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

Bayrama bir gün kala bayramın sevinç ve mutluluğunu yüreğinde hissetmeye başlayan herkese selam olsun. Arife gününüz kutlu olsun.Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

5Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileğiyle Arefe gününüz mübarek olsun.Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

6Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

7Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

Arefe gününün, ruhunuzu huzurla doldurmasını, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramda tüm dileklerinizin gerçek olmasını temenni ediyorum.

8Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi güzel olması dileğiyle Arefe gününüz mübarek olsun.

9Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram sevgimesajlarim.com yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

10Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

Bugün, gönlümüzden geçen tüm hayırlı duaların kabul olduğu bir zaman. Kalbinde taşıdığın tüm iyilikler, sana ve sevdiklerine mutluluk getirsin. Bayrama huzur içinde, sevdiklerinle birlikte girmeni dilerim.

11Kurban Bayramı Arefesi mesajları: Arefe günü mesajları, resimli Arefe mesajları ve Arefe gününe özel mesajlar

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.