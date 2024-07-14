KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir





KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



ÖSYM'den KPSS sınav soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Bu bilgilere göre 2024 KPSS Alan Bilgisi sınav sorularının, sınavlar bittikten sonra ilan edilmesi bekleniyor.