KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS sonuç sorgulama ekranı

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KPSS Ön Lisans sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. ÖSYM tarafından değerlendirme süreçleri ve Optik Cevap Kağıtları kontrol işlemleri titizlikle devam ettiriliyor.



Sınav sonuçları açıklandığı anda ÖSYM'nin resmi duyuru kanalları ve sonuç sistemi üzerinden ilan edilecek.