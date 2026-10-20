KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026-KPSS Ön Lisans sınavının ardından sonuç heyecanı dorukta! Sınava katılan binlerce memur adayı "KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınav takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sonuç açıklanma tarihi ve sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranına dair tüm detaylar haberimizde...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklmaya çevrildi.
Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen ön lisans mezunları, puanların ve derece tablolarının ilan edileceği tarihi sabırsızlıkla bekliyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (H2)
KPSS Ön Lisans sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. ÖSYM tarafından değerlendirme süreçleri ve Optik Cevap Kağıtları kontrol işlemleri titizlikle devam ettiriliyor.
Sınav sonuçları açıklandığı anda ÖSYM'nin resmi duyuru kanalları ve sonuç sistemi üzerinden ilan edilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (H2)
ÖSYM’nin resmi 2026 Sınav ve Sonuç Takvimi'ne göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.
Açıklanma saati konusunda ÖSYM tarafından henüz net bir saat verilmemiş olup, sonuçların genellikle sabahın erken saatlerinde veya öğle saatlerine doğru sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması beklenmektedir.
ÖSYM KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR? (H2)
Adaylar KPSS Ön Lisans puanlarını ve doğru-yanlış sayılarını içeren sınav sonuç belgelerine çevrim içi ortamda ulaşabilecekler. Adaylara ayrıca basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
SONUÇ SORGULAMA ADIMLARI:
ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr sitesine giriş yapın.
Açılan ekranda "2026-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları" duyurusuna tıklayın.
T.C. Kimlik Numaranız ve Aday Şifreniz ile sisteme giriş yapın (Dilerseniz e-Devlet kapısı üzerinden de güvenli giriş yapabilirsiniz).