Köylüler 8 dönüm arazide karşılaştı: Tarlayı bastı, isyan başladı
Erzincan'da sulama kanallarının temizlenmemesi nedeniyle tarlalar su altında kaldı. Pancar ve buğday tarlaları zarar görürken, çiftçiler muhatap bulamadıklarını belirtti.
Erzincan'ın köylerinde sulama kanallarının taşması nedeniyle pancar ve buğday tarlaları sular altında kaldı. Çiftçiler yetkililere seslenerek çözüm talep etti. Bölge çiftçilerinden Suat Yücel, "Aşağı yukarı 10 gündür bu kanallar dolu. Köy muhtarına da söyledik, sulama birliklerine de müracaat ettik ama hep oyalandık. 10 gündür pancarlarımız çürüdü. Artık bunların iyileşme şansı kalmadı. Jandarmaya da ihbarda bulunduk, rapor tuttu. Yarın Tarıma bildirilecek. Halen daha Sulama Birliği'nden kimse gelip ilgilenmedi. 8,5 dönüm sadece pancarda zarar var, buğdaylar da sular altında. Kanallar tamamen toprakla dolmuş, yosun bağlamış. Temizlenmediği için su taşıyor, tarlaları basıyor" dedi.
Yücel, sulama kanallarının yıllar içinde bakımsız kaldığını ve betonların artık tamamen yok olduğunu belirterek, makinelerin gönderileceği söylense de henüz hiçbir çalışma yapılmadığını vurguladı. Yücel, ayrıca bu kadar zarara rağmen sulama ücreti talep edilmesinden endişe duyduklarını kaydetti.
Çiftçilerden Muzaffer Fırat da, "15 gündür aynı sıkıntı sürüyor. İlgililere defalarca bildirdik ama kimse ilgilenmiyor. Pancarlarımız, ekinlerimiz hep su altında kaldı. Kanal yürümediği gibi taşıyor. Tarlalarımızı su basmış durumda. Bir senelik emek heba oldu. Derhal çözüm bulunmalı, zararlar da tazmin edilmeli" dedi.Her iki çiftçi de yaşanan mağduriyetin raporlandığını ancak yetkililerden henüz sahada bir muhatap göremediklerini belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün konuya müdahil olması ve gerekli hasar tespitlerinin yapılması gerektiğini vurgulayan çiftçiler, zararlarının karşılanmasını talep etti.