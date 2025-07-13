Köylüler 8 dönüm arazide karşılaştı: Tarlayı bastı, isyan başladı

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Çiftçilerden Muzaffer Fırat da, "15 gündür aynı sıkıntı sürüyor. İlgililere defalarca bildirdik ama kimse ilgilenmiyor. Pancarlarımız, ekinlerimiz hep su altında kaldı. Kanal yürümediği gibi taşıyor. Tarlalarımızı su basmış durumda. Bir senelik emek heba oldu. Derhal çözüm bulunmalı, zararlar da tazmin edilmeli" dedi.Her iki çiftçi de yaşanan mağduriyetin raporlandığını ancak yetkililerden henüz sahada bir muhatap göremediklerini belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün konuya müdahil olması ve gerekli hasar tespitlerinin yapılması gerektiğini vurgulayan çiftçiler, zararlarının karşılanmasını talep etti.