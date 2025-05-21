Köy garajını müzeye çevirdi, 40 yıllık birikimini sergiliyor! 'Maziyi burada yaşatıyorum'
Kayseri'de yaşayan emekli fırın ustası İlhan Altun (65), evinin garajında müzeye dönüştürdüğü bölümde; kaset, tespih ile eski dönemlerde kullanılan bazı eşyaları sergiliyor. Yıllarca Almanya’da yaşayan Altun, “Köyde böyle bir ortam olması dikkat çekiyor. 40 yıldır biriktirdiğim eşyaları buraya taşıdım, çok emek verdim" dedi.
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
• 21 Mayıs 2025 - 11:09 • Son Güncelleme:
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
• 21 Mayıs 2025 - 11:09 • Son Güncelleme: