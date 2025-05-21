Köy garajını müzeye çevirdi, 40 yıllık birikimini sergiliyor! 'Maziyi burada yaşatıyorum'

Maddi anlamda da manevi anlamda buraya çok emek verdim. Buraya herkesin gelmesini istiyorum. Buraya gelenler burada müzik açıp video çekiyorlar. Burada insanların mutlu olduğunu görmek bana keyif veriyor. Bazıları da ‘köy yerinde buna ne gerek vardı’ diyor. Yıkık yerlerde ne görsem, eski bulduğum her şeyi buraya getiriyorum. Maziyi burada yaşatıyorum” diye konuştu.