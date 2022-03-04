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MagazinKourtney Kardashian'dan özel hayat itirafı! "Ara vermek..."
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• 04 Mart 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:

Kourtney Kardashian'dan özel hayat itirafı! "Ara vermek..."

Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian nişanlısıyla yaşadığı tutkulu aşkla gündeme sık sık geliyor. Travis Barker ile cinsel hayatının çok iyi gittiğini her fırsatta anlatan Kardashian ilginç bir itirafta bulundu.

• 04 Mart 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:
1Kourtney Kardashiandan özel hayat itirafı Ara vermek...
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Travis Barker ile evlenme yoluna giren Kourtney Kardashian nişanlısıyla verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiriyor. Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian ilişkisine dair açık olmayı tercih ediyor.

2Kourtney Kardashiandan özel hayat itirafı Ara vermek...

Kourtney Kardashian son olarak tutkulu giden cinsel hayatına dair ilginç bir itirafta bulundu.

3Kourtney Kardashiandan özel hayat itirafı Ara vermek...

Kourtney Kardashian Travis Barker ile seks hayatına zaman zaman ara verdiğini söyleyerek "Ara vermek seksi daha çılgın yapıyor" yorumunda bulundu.

4Kourtney Kardashiandan özel hayat itirafı Ara vermek...

Ünlü isim bu durumu "Eğer kafein alamıyorsan matcha'yı ilk içtiğinde sana güzel gelir" dedi.

5Kourtney Kardashiandan özel hayat itirafı Ara vermek...

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