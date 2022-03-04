• 04 Mart 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:
Kourtney Kardashian'dan özel hayat itirafı! "Ara vermek..."
Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian nişanlısıyla yaşadığı tutkulu aşkla gündeme sık sık geliyor. Travis Barker ile cinsel hayatının çok iyi gittiğini her fırsatta anlatan Kardashian ilginç bir itirafta bulundu.
• 04 Mart 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:
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Travis Barker ile evlenme yoluna giren Kourtney Kardashian nişanlısıyla verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiriyor. Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian ilişkisine dair açık olmayı tercih ediyor.
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