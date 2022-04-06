• 06 Nisan 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi!
Eskiye dayalı arkadaşlıklarını geçtiğimiz yıl aşka dönüştüren reality şov yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker, nikah masasına oturdu.
• 06 Nisan 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
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Kardashian-Jenner kardeşlerin 'en sakin' bireyi olarak gösterilen ve özel hayatanı geri planda yaşamayı tercih eden Kourtney Kardashian (42), uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker (46) ile geçtiğimiz yıl şubat ayında aşk yaşamaya başlamıştı.
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SAHİLDE ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ
Kardashian ile Barker, nişanlandıklarını ise geçtiğimiz yıl ekim ayında sosyal medyadan duyurmuştu. Barker, sevgilisine California'nın Montecito kentinde sahilde oluşturulan romantik bir ortamda evlenme teklifinde bulunmuştu. Kourtney Kardashian da büyük bir mutlulukla bu teklife "Evet!" yanıtını vermişti.
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