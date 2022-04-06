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MagazinKourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi!
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• 06 Nisan 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:

Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi!

Eskiye dayalı arkadaşlıklarını geçtiğimiz yıl aşka dönüştüren reality şov yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker, nikah masasına oturdu.

• 06 Nisan 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
1Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi
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Kardashian-Jenner kardeşlerin 'en sakin' bireyi olarak gösterilen ve özel hayatanı geri planda yaşamayı tercih eden Kourtney Kardashian (42), uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker (46) ile geçtiğimiz yıl şubat ayında aşk yaşamaya başlamıştı.

2Ünlü çiftten sürpriz haber geldi

Ünlü çiftten sürpriz haber geldi!

Ekim ayında Barker'ın evlilik teklifine "Evet!" yanıtını veren Kardashian, ünlü müzisyen ile nikah masasına oturdu.

3KONUKLARA TELEFON YASAĞI

KONUKLARA TELEFON YASAĞI!

TMZ sitesinin haberine göre; nikah, gece yarısından sonra sabahın ilk saatlerinde, 01.30'da Las Vegas'ta bir şapelde kıyıldı. Kourtney Kardashian ile Travis Barker, törenin yapıldığı şapele gelen konukların içeriye cep telefonu sokmasına izin vermedi.

4Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen nikahı, sadece çiftin özel fotoğrafçısı görüntüledi. Kardashian ile Barker, şapele kendi özel güvenlik görevlilerini getirdi.

5GRAMMY TÖRENİNDEN SONRA EVLENDİLER

GRAMMY TÖRENİNDEN SONRA EVLENDİLER

Kourtney Kardashian ile Travis Barker, tören öncesi Las Vegas'taki MDM Arena'da gerçekleşen 64'üncü Grammy Ödülleri törenine katıldı. Çift, törenin bitiminden sonra şapele gidip hayatlarını birleştirdi.

6SAHİLDE ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

SAHİLDE ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Kardashian ile Barker, nişanlandıklarını ise geçtiğimiz yıl ekim ayında sosyal medyadan duyurmuştu. Barker, sevgilisine California'nın Montecito kentinde sahilde oluşturulan romantik bir ortamda evlenme teklifinde bulunmuştu. Kourtney Kardashian da büyük bir mutlulukla bu teklife "Evet!" yanıtını vermişti.

7Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

Kim Kardashian, ablasının bu özel gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kourtney'in tektaşı da paylaşılan fotoğraflar arasındaydı.

8ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Kardashian ve Travis Barker, birbirlerini çok uzun zamandır tanıyordu. Çifte yakın bir kaynak, "Her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçiniyorlar." demişti.

9ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan Kardashian'ın, uzun süre birlikte olduğu Scott Disick ile ilişkisinden, Mason, Penelope ve Reign Aston adında üç çocuğu bulunuyor.

10Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

Travis Barker da ilk evliliğini Melissa Kennedy, ikinci evliliğini de Shanna Moakler ile yaptı. Barker'ın da bu ilişkilerinden Alabama Luella ve Landon Asher adında iki çocuğu var.

11Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi
12Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

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Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi!

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