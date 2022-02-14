• 14 Şubat 2022 - 09:43 • Son Güncelleme:
Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu! Beşiktaş görüşmelere başladı
Sergen Yalçın döneminde saha içi sonuçlarının kötü olduğu haftalarda tribünlerden aldığı destekle dikkat çeken ve Beşiktaş için gelecek vaad eden yetenekli orta saha için Ceyhun Kazancı Alman kulübüyle görüşmelere başladı...
• 14 Şubat 2022 - 09:43 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta üst üste alınan Yeni Malatya ve Antalyaspor beraberlikleri sonrası Sergen Yalçın'la ilgili flaş bir karara imza atılıyor. Siyah-Beyazlılar ayrıca Almanya'ya da transfer çıkarması yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...
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Kupadaki Göztepe maçında Michy Batshuayi'yi yedek soyunduran, santrforda Cyle Larin'i, sol kanatta ise Alex Teixeira'yı yan yana oynatan teknik direktör Önder Karaveli, bu denemesinden de sonuç alamamıştı.
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Bu arada sezon başında Schalke 04'ten kiralanan Can Bozdoğan'ın sözleşmesinde yer alan 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu Beşiktaş'a yüksek geldi.
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