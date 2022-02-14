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BeşiktaşKötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu! Beşiktaş görüşmelere başladı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu! Beşiktaş görüşmelere başladı
• 14 Şubat 2022 - 09:43 • Son Güncelleme:

Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu! Beşiktaş görüşmelere başladı

Sergen Yalçın döneminde saha içi sonuçlarının kötü olduğu haftalarda tribünlerden aldığı destekle dikkat çeken ve Beşiktaş için gelecek vaad eden yetenekli orta saha için Ceyhun Kazancı Alman kulübüyle görüşmelere başladı...

• 14 Şubat 2022 - 09:43 • Son Güncelleme:
1Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı
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Beşiktaş'ta üst üste alınan Yeni Malatya ve Antalyaspor beraberlikleri sonrası Sergen Yalçın'la ilgili flaş bir karara imza atılıyor. Siyah-Beyazlılar ayrıca Almanya'ya da transfer çıkarması yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

2Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Son dönemde farklı dizilişlerle sahada yer alan Beşiktaş'ta hem formasyon hem de oyuncuların mevkilerinde değişim yaşanacak ama bu kez alışılmış düzene dönülecek.

3Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Kupadaki Göztepe maçında Michy Batshuayi'yi yedek soyunduran, santrforda Cyle Larin'i, sol kanatta ise Alex Teixeira'yı yan yana oynatan teknik direktör Önder Karaveli, bu denemesinden de sonuç alamamıştı.

4Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Deneyimli hoca, Adana Demirspor deplasmanında ise santrforda yeniden Batshuayi'ye görev verecek. Alex'i forvet arkasına çekecek olan Karaveli, Larin'i de sol kanada kaydıracak.

5Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Kartal'da bir diğer değişikliğin ise stoper ikilisinde yaşanması bekleniyor. Son haftalarda 11'e girmekte zorluk yaşayan Welinton bu kez Vida'nın partneri olacak.

6Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Savunmanın göbeğinde Necip Uysal'dan sonra Montero ile devam eden Karaveli bir kez daha buradaki tercihini değiştirecek.

7Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Özellikle Sergen Yalçın döneminde 4-1-4-1'e alışan Siyah-Beyazlılarda Önder Karaveli kötü gidişe son vermek için farklı yollar aramış, 3'lü savunma, çift forvet üzerine denemeler yapmıştı.

8Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Ancak beklenen etki sağlanamadığı için Beşiktaş yeniden 4-1-4-1'e dönecek.

9Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Siyah-beyazlı takımda kart cezalısı Miralem Pjanic görev yapamayacak.

10Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Valentin Rosier'in yanı sıra alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem meydana gelen Oğuzhan Özyakup, takımdaki yerlerini almayacak.

11Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Bu arada sezon başında Schalke 04'ten kiralanan Can Bozdoğan'ın sözleşmesinde yer alan 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu Beşiktaş'a yüksek geldi.

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Siyah-Beyazlı yönetim, inişli çıkışlı performansı olan 20 yaşındaki orta saha için ilerleyen günlerde Almanya'ya çıkarma yapacak.

13Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, Schalkeli yöneticilerle yüz yüze görüşme gerçekleştirerek Can için fiyat düşürmeye çalışacağı ifade edildi.

14Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

Ayrıca Almanya'da takip edilen gurbetçi oyuncularla ilgili de bizzat yerinde kulüpleriyle masaya oturulacak. (Sabah)

15Kötü gidişatta tribünlerin protesto etmeyip alkışladığı tek oyuncuydu Beşiktaş görüşmelere başladı

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