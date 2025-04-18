Korkunç cinayetin davası başladı! 4 yaşındaki Melike Eşiyok öz babası ve üvey annesi tarafından işkence edilerek katledilmişti
Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda 6 yıl önce cesedi bulunan 4 yaşındaki Melike Eşiyok cinayetine ilişkin öz baba ve anne ile üvey annenin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Duruşmada beyanda bulunan Melike Eşiyok'un kardeşi E. Eşiyok, "Babam zincir aldı Melike'nin ellerine taktı. Balta ile öldürdü. Üvey annem de sürekli buz götürüyordu odaya. İlk başlarda cinsellik yaptılar sonra öldürdüler balta ile. Kolları bacakları yere düştü. Damarları tutuyordu sadece Melike'nin" dedi. H. Eşiyok ise "Biz rehber öğretmenimize her şeyi anlattık. Üvey annem Zehra çekiçle vuruyordu. Zehra bizi soyup tazyikli suyu üzerimize sıkıyordu. Babam Melike'yi öldürmeden önce kalorifer peteğine zincirledi. Bizi de tekmeleyerek dövüyordu" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL (İHA)
• 18 Nisan 2025 - 18:46 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (İHA)
• 18 Nisan 2025 - 18:46 • Son Güncelleme: