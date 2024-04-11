Korhan Berzeg'in ailesinden flaş karar! 'Artık umudumuz kalmadı' deyip kilit vurdular
Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan Korhan Berzeg (84), 300 gündür kayıp. Arama çalışmaları, 130'uncu günde sonlandırılırken, artık gelen bir ihbar da yok. İstanbul Büyükada’da yaşayan eşi Angela Berzeg (82), sosyal medya hesabından Korhan Berzeg’in fotoğrafını, “Neredesin Korhan, hala bekliyoruz, seni hala seviyoruz” notuyla paylaşırken, ailenin Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki eviyle ilgili yeni karar verildi. İşte detaylar...
İsmail Hakkı SEYMEN-Memet Can YEŞİLBAŞ/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)
• 11 Nisan 2024 - 10:41 • Son Güncelleme:
İsmail Hakkı SEYMEN-Memet Can YEŞİLBAŞ/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)
• 11 Nisan 2024 - 10:41 • Son Güncelleme: