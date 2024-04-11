Korhan Berzeg'in ailesinden flaş karar! 'Artık umudumuz kalmadı' deyip kilit vurdular

‘BURAYA GELMİYORLAR ARTIK’

Korhan Berzeg’in için, 17 Haziran 2023’te başlatılan arama çalışmalarının 130 gün sonra sonlandırılmasının üzerinden 170 gün geçti. 300 gündür haber alınamayan Berzeg ile ilgili gelen bir ihbarın da olmaması nedeniyle umutlar tükenirken, ailesinin Armutlu Mahallesi’ne gelmediğini ve evi de kapattığını söyleyen Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman, “Korhan Amca’dan 300 günden beri haber yok. Arama çalışmaları durdu, bir ihbar da gelmiyor. Umudumuz kalmadı. Ailesi evi kapattı, buraya gelmiyorlar artık” dedi.