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    EkonomiKoparmanın cezası 109 bin 593 lira! Spil Dağı‘nda yetişiyor, baharın müjdecisi...
    HaberlerEkonomi Haberleri Koparmanın cezası 109 bin 593 lira! Spil Dağı‘nda yetişiyor, baharın müjdecisi...
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    Koparmanın cezası 109 bin 593 lira! Spil Dağı‘nda yetişiyor, baharın müjdecisi...

    Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler açtı. Karların altından çıkan beyaz ve sarı renkli kardelenleri koparmanın cezasının ise 109 bin 593 TL olduğu öğrenildi.

    İHA
    • 17 Şubat 2022 - 22:26 • Son Güncelleme:
    İHA
    • 17 Şubat 2022 - 22:26 • Son Güncelleme:
    1Koparmanın cezası 109 bin 593 lira Spil Dağı‘nda yetişiyor, baharın müjdecisi...

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda havaların biraz yumuşamasıyla birlikte karlar erimeye başladı ve baharın müjdeleyicisi olan kardelenler çiçek açtı.

    2Koparmanın cezası 109 bin 593 lira Spil Dağı‘nda yetişiyor, baharın müjdecisi...

    Spil Dağı Milli Parkı’nda her yıl ilk cemreyle birlikte açan kardelenler, bu yıl da ilk cemrenin düşmesinden birkaç gün öncesinde karların içinden açarak, görsel şölen oluşturdu.

    3Sarı ve beyaz kardelenler

    Sarı ve beyaz kardelenler

    Spil Dağı Milli Parkı içerisinde sarı ve beyaz olmak üzere iki ayrı renkte kardelenlerin çiçek açtığını kaydeden Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, “Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla adeta cenneti andıran Spil Dağı Milli Parkımızda baharın müjdecisi olan sarı ve beyaz kardelenler çiçek açtı.

    4Koparmanın cezası 109 bin 593 lira Spil Dağı‘nda yetişiyor, baharın müjdecisi...

    Baharın müjdecisi kardelenler, cemreden bir hafta önce ya da bir hafta sonra da açabiliyorlar. Kardelenlerimiz filizlenmiş ve açmış durumda.

    5Koparmanın cezası 109 bin 593 lira Spil Dağı‘nda yetişiyor, baharın müjdecisi...

    Ziyaretçilerimiz milli parka geldiklerinde hem bu güzellikleri yaşayacaklar hem de bastıkları yerlere dikkat edecek ve ezmeyecek, onların gelecek yıllarda da tekrar yeşermesine vesile olmuş olacaklar” dedi.

    6Koparmanın cezası 109 bin 593 liraya yükseldi

    Koparmanın cezası 109 bin 593 liraya yükseldi

    Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde idari para cezası uyguluyor.

    7Koparmanın cezası 109 bin 593 lira Spil Dağı‘nda yetişiyor, baharın müjdecisi...

    Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 80 bin 460 lira uygulanan idari para cezasının, bu yıl 109 bin 593 liraya yükseltildiği öğrenildi.

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