Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor! Nedeni bilinmiyor, hemen...

Eğer en az 6 aydır devam eden kas ve eklem ağrıları, sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği hissediliyorsa, bir uzmana danışmakta büyük fayda var. Yorgunluğun devam eden bir hareketlilik sonucu oluşmaması, esas olarak dinlenmekle hafiflememesi ve mevcut iş, eğitim, sosyal ve özel aktivitelerde belirgin azalmaya yol açmasının kronik yorgunluk sendromunu akla getirmektedir.