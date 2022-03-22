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    SağlıkKonsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor! Nedeni bilinmiyor, hemen...
    HaberlerSağlık Haberleri Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor! Nedeni bilinmiyor, hemen...
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    Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor! Nedeni bilinmiyor, hemen...

    Birçok kişi aynı dertten şikayetçi. Aniden ortaya çıkıyor. Nedeni henüz bilinmiyor. Uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka destek alınması gerekiyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı, "Kronik yorgunluğun henüz kesin nedeni ise bilinmiyor. En az 6 aydır devam eden kas ve eklem ağrıları, sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği hissediliyorsa bir uzmana danışmakta büyük fayda var" diye konuştu.

    • 22 Mart 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:
    • 22 Mart 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:
    1Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor Nedeni bilinmiyor, hemen...

    Kronik yorgunluk; konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozuklukları ve psikiyatrik şikayetlerle kendini gösterirken eğer tedavi edilmezse hayatı zindan edebileceğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı, "Son yıllarda görülme sıklığı artan hastalıklar arasında yer alan kronik yorgunluğun henüz kesin nedeni ise bilinmiyor.

    2Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor Nedeni bilinmiyor, hemen...

    Eğer en az 6 aydır devam eden kas ve eklem ağrıları, sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği hissediliyorsa, bir uzmana danışmakta büyük fayda var. Yorgunluğun devam eden bir hareketlilik sonucu oluşmaması, esas olarak dinlenmekle hafiflememesi ve mevcut iş, eğitim, sosyal ve özel aktivitelerde belirgin azalmaya yol açmasının kronik yorgunluk sendromunu akla getirmektedir.

    3Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor Nedeni bilinmiyor, hemen...

    Major kriterler, en az 6 aydan bu yana günlük aktivitede yüzde 50 azalmaya yol açan, istirahatle geçmeyen, tekrarlayıcı yorgunluk ve bu tabloyu açıklayacak diğer fiziksel ve psikiyatrik durumların dışlanmasıdır.

    4Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor Nedeni bilinmiyor, hemen...

    Minör kriterler ise hafif ateş, boğaz ağrısı, servikal ve aksiller lenf nodlarında hassasiyet, açıklanamayan kas güçsüzlüğü, miyalji, egzersiz sonrası bitkinlik, baş ağrısı, gezici iltihabi olmayan eklem ağrısı unutkanlık, depresyon, aşırı huzursuzluk, dinlendirmeyen uyku, yakınmaların aniden ve yeni başlamasıdır.

    5Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor Nedeni bilinmiyor, hemen...

    Kronik yorgunluk sendromunun oluşturduğu yorgunluğun ve yeti yitiminin devam etmesine sebep olan etkenler ise bedenin formda olmaması, daha da kötüleşmekten korkmak, kişinin kendine karşı katı olması, belirtilere odaklanma, engellenmiş ve kötü hissetme, endişe duyma olarak sıralanabilir" dedi.

    6Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor Nedeni bilinmiyor, hemen...

    Kronik yorgunluğu olan kişilerin en önemlisi istirahat etmesi gerektiğini belirten Yavaşçı, önerilerini de şöyle sıraladı:

    7Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor Nedeni bilinmiyor, hemen...

    "Hayat hızınızı yavaşlatın. Fiziki veya duygusal stres meydana getirecek ortamlardan, işlerden kaçının. Çalışma ortamımızı yeniden düzenleyin yani aşırı iş yükünden kaçının.

    8Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor Nedeni bilinmiyor, hemen...

    "Hayat hızınızı yavaşlatın. Fiziki veya duygusal stres meydana getirecek ortamlardan, işlerden kaçının. Çalışma ortamımızı yeniden düzenleyin yani aşırı iş yükünden kaçının.

    9Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor Nedeni bilinmiyor, hemen...

    Dinlenme zamanlarınızı artırın. Finansal, bürokratik ve idari işlerde az sorumluluk alın. İş hayatınızda ve özel hayatınızda yeni stratejiler belirleyin.

    10Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor Nedeni bilinmiyor, hemen...

    Kas gevşetici egzersizler yapın. Hayatınızı renklendirecek uğraşlar bulun.

    11Konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozukluğu ile ortaya çıkıyor Nedeni bilinmiyor, hemen...

    Her sabah 10-15 dakika aç karnına egzersiz yapın. Bunları yapmanıza rağmen kronik yorgunluğunuz geçmiyorsa mutlaka bir uzmana danışın."

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