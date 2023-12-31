Komik yeni yıl mesajları 2024 | Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları

"Yeni yılda kötü esprilerime devam edeceğim. Çünkü eğer yılbaşında değişmezsem, kimse değişemez! Herkese komik bir yıl dilerim!"



"Yeni yılda 'kitap okuma' hedefimi güncelledim. Şimdi sadece yemek tarifleri okuyorum. Ama en azından bir şeyler okuyorum, değil mi? Mutlu yıllar!"



"Yeni yılda kararım: Daha az ekran, daha fazla gerçek hayat. Bu yüzden telefonumun ekran parlaklığını yüzde 99'den 98'e düşürdüm. Küçük adımlarla devrim yapmak önemli! Sağlıklı ve mutlu bir yıl olsun!"