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GündemKomik yeni yıl mesajları 2024 | Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları
HaberlerGündem Haberleri Komik yeni yıl mesajları 2024 | Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları
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Komik yeni yıl mesajları 2024 | Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları

Klasik yeni yıl mesajlarından sıkılan ve 2024'e eğlenceli bir şekilde girmek isteyenler için komik yeni yıl mesajları derledik. Hem sizin hem de çevrenizdekilerin yüzünde bir gülümseme yaratacak gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları ve sözleri burada! İşte komik etkileyici yeni yıl mesajları

• 31 Aralık 2023 - 20:14 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 20:14 • Son Güncelleme:
1Komik yeni yıl mesajları 2024 | Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları

2024'e neşe ve gülümsemeyle giriş yapmanız için komik yeni yıl mesajları derledik. 2024'e eğlenceli bir giriş yapmak isteyenler için alternatif yeni yıl mesajlarını bir araya getirdik. İşte Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları

2KOMİK YENİ YIL MESAJLARI 2024

KOMİK YENİ YIL MESAJLARI 2024

"Yeni yılda kararım: Pazartesi sendromuna hafta içi sıkışıp kalmamak! Umarım 2024'te hafta sonları uzun, pazartesiler kısa olur. Mutlu yıllar!"

"Yeni yılda kilo verme hedefim var, ama başlangıç tarihi 2 Ocak. Çünkü 1 Ocak hala partideyim! Sağlıklı ve neşeli bir yıl olsun!"

"2023 bitti, 2024 başlıyor ve ben hala 'Yeni yıl, yeni ben' modundayım. Ama hala aynı şeyleri yapıyorum. Neyse ki, kusursuz olmak zorunda değilim, değil mi? İyi seneler!"

3Komik yeni yıl mesajları 2024 | Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları

"Yeni yılda kötü esprilerime devam edeceğim. Çünkü eğer yılbaşında değişmezsem, kimse değişemez! Herkese komik bir yıl dilerim!"

"Yeni yılda 'kitap okuma' hedefimi güncelledim. Şimdi sadece yemek tarifleri okuyorum. Ama en azından bir şeyler okuyorum, değil mi? Mutlu yıllar!"

"Yeni yılda kararım: Daha az ekran, daha fazla gerçek hayat. Bu yüzden telefonumun ekran parlaklığını yüzde 99'den 98'e düşürdüm. Küçük adımlarla devrim yapmak önemli! Sağlıklı ve mutlu bir yıl olsun!"

4Komik yeni yıl mesajları 2024 | Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları

"Yılbaşı gecesi yıldızları sayarken fark ettim ki, bir tanesi kaydı. İstediğim dileği tuttum: 2024'te daha fazla yıldız kayması ve tabii ki daha az fatura kayması! İyi yıllar!"

"Yeni yıl, yeni başlangıçlar demek. Bu yüzden ben de yeni yılda kahve bağımlılığımı bırakmayı planlıyorum. Ama sanırım 2 Ocak'ta birinci günümden vazgeçeceğim. Yine de denemek önemli! Mutlu yıllar!"

5KAHKAHA ATTIRAN YENİ YIL MESAJLARI

KAHKAHA ATTIRAN YENİ YIL MESAJLARI

"Yılbaşı gecesi çözemediğimiz problemleri unutmaya karar verdik. Şu an neden burada olduğumu unutmuş durumdayım. Neyse, Mutlu Yıllar!"

"2023'te kararlar aldık ama onları şimdi hatırlamak zor. Bu yılki kararımız daha unutkan olmak, böylece hayal kırıklığına uğramayız! 2024 size unutkanlık dolu bir yıl getirsin!"

6Komik yeni yıl mesajları 2024 | Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları

"2024'te kararım: Daha çok egzersiz! Mesela, kumandayı uzak bir yerde bırakmak ve televizyonu kapatmak. Hareket etmenin en zahmetsiz yolu! Mutlu Yıllar!"

"Yeni yıl, yeni trendler demek. Bu yılın modası: Yılbaşı hediyesi almadan önce, insanların istek listelerini sormak! Sürprizlere son verelim, lütfen."

7Komik yeni yıl mesajları 2024 | Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları

"Yeni yılda kararım: Daha az sosyal medya, daha çok gerçek hayat. Ama bu kararı paylaşmak için önce sosyal medyaya girmem gerek, değil mi? Karmaşık bir yıl olacak gibi!"

"Yılbaşı gecesi yıldızlara baktım ve bir dilek tuttum. İstediğim dilek: Gelecek yılın daire şeklinde ve büyük bir kek gibi olması! Herkese lezzetli bir yıl dilerim!"

8Komik yeni yıl mesajları 2024 | Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları

"Yılbaşı ağacını süslerken fark ettim ki, aslında biraz kendime benziyor. Her iki tarafımız da ışıl ışıl ve çoğunlukla süslerle kaplı! 2024 sizi de renklendirsin!"

9Komik yeni yıl mesajları 2024 | Arkadaşa, sevgili, kardeşe esprili, gülme garantili, laf sokucu, kahkaha attıran yeni yıl mesajları, sözleri ve komik etkileyici yeni yıl mesajları

"Yeni yılda planım, her gün bir çikolata yemek. Çünkü her gün bir elma yerine, doktoru daha çok uzak tutuyor! Sağlıklı ve tatlı bir yıl dilerim!"