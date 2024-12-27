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Kocaeli'nde ilginç olay! Camiden sela okununca gerçek ortaya çıktı

Kocaeli'de bir vatandaş ölmeden kendi selasını okuttu. Selası okunan kişiyi karşılarında gören mahalleli hayretini gizleyemedi.

İHA
• 27 Aralık 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Aralık 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
1Kocaelinde ilginç olay Camiden sela okununca gerçek ortaya çıktı

İlginç olay, dün Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Serdar B., iddiaya göre Bağdat ve Merkez Camisi'ne giderek sela okutmak istediğini söyledi.

2Kocaelinde ilginç olay Camiden sela okununca gerçek ortaya çıktı

Bunun üzerine Bağdat Camisi hoparlörlerinden, görevliler öldüğü iddia edilen kişi için sela okudu.

3Kocaelinde ilginç olay Camiden sela okununca gerçek ortaya çıktı

Diğer camide okunan sela ise, şahsın ölmediğinin anlaşılması üzerine yarıda kesildi. Öldüğü anons edilen kişiyi karşılarında gören mahalleli hayretini gizleyemedi.

4Kocaelinde ilginç olay Camiden sela okununca gerçek ortaya çıktı

Mahalle sakini Adnan Şimşek, “Dün burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum.

5Kocaelinde ilginç olay Camiden sela okununca gerçek ortaya çıktı

Selasını okutulan Serdar B. ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Serdar B. ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi” şeklinde konuştu.

6Kocaelinde ilginç olay Camiden sela okununca gerçek ortaya çıktı

Orhan Aydoğan ise, “Cami hocamız selayı okudu. Mahalleden çok sevdiğimiz Serdar B.'nin vefat ettiği söylendi. Hastanede işim olduğu için ben cenazeye katılmadım.

7Kocaelinde ilginç olay Camiden sela okununca gerçek ortaya çıktı

Ölmediği söyleniyor bu konu hakkında bir fikrim, bilgim yok. Umarım ölmemiştir çünkü cenazesine katılamadım diye çok üzülmüştüm” dedi.