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Kocaeli’de adliye lojmanlarında geri sayım başladı! işte son durum

28.10.2026 - 11:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut AŞ tarafından İzmit ilçesi Sepetçiler Mahallesi'nde yürütülen Adliye Lojmanları Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74'e ulaştı.

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1Kocaeli’de adliye lojmanlarında geri sayım başladı! işte son durum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut AŞ tarafından İzmit ilçesi Sepetçiler Mahallesi'nde yürütülen Adliye Lojmanları Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74'e ulaştı.Yargı mensupları ve adliye personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen proje, 4 blokta toplam 84 daireden oluşuyor. Kent Konut AŞ Genel Müdürü Erhan Coşan, proje kapsamında yürütülen çalışmaları incelemek üzere şantiye alanını ziyaret etti.

2Kocaeli’de adliye lojmanlarında geri sayım başladı! işte son durum

Bloklardaki daireleri gezen Coşan, iç mekan imalatları, banyo ve ıslak hacim kaplamaları, mutfak dolaplarının montajı ile mekanik ve elektrik altyapı çalışmalarının son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.Uygulamaları işçilik kalitesi ve teknik standartlara uygunluk açısından inceleyen Coşan, projedeki çalışmaları yerinde değerlendirdi.Sepetçiler Mahallesi'nde 8 bin 252,53 metrekarelik alanda inşa edilen projede, yargı mensupları ve adliye personelinin ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor.

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