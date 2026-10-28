Kocaeli’de adliye lojmanlarında geri sayım başladı! işte son durum

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Bloklardaki daireleri gezen Coşan, iç mekan imalatları, banyo ve ıslak hacim kaplamaları, mutfak dolaplarının montajı ile mekanik ve elektrik altyapı çalışmalarının son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.Uygulamaları işçilik kalitesi ve teknik standartlara uygunluk açısından inceleyen Coşan, projedeki çalışmaları yerinde değerlendirdi.Sepetçiler Mahallesi'nde 8 bin 252,53 metrekarelik alanda inşa edilen projede, yargı mensupları ve adliye personelinin ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor.