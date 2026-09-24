Kocaeli ulaşımda vites yükseltti: Tramvaydan metroya dev yatırımlar

3

DAHA FAZLA YOLCU TAŞIMAK İÇİN METRO HATLARI YAPILIYOR



Tramvayın belirli bir yolcu talebine kadar verimli olduğunu, daha yüksek talebe sahip koridorlarda ise metroya ihtiyaç duyulduğunu belirten Büyükakın, “Raylı sistem bunun için diğer sistemlerle kıyaslanabilir bir sistem değil. Ama tramvay da trafikle kesiştiği için metro sistemleriyle kıyaslanamaz. Daha fazla yolcu taşımak istiyorsanız bunun metro olması lazım. Onun için şu anda metro hattı yapılıyor” dedi.



2,2 MİLYAR DOLARLIK KÖRFEZRAY



Kocaeli’nin raylı sistem dönüşümündeki en büyük adım ise Körfezray Metro Projesi olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje, 1,8 milyar dolarlık hat yapımı ve 400 milyon dolarlık araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolarlık yatırım bütçesiyle Kocaeli’de tek seferde hayata geçirilen en büyük yatırım olarak öne çıkıyor. Projenin ilk etabında yaklaşık 29 kilometrelik güzergâhta 19 istasyon planlanıyor. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe’yi birbirine bağlayacak hattın açılış döneminde günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşıması öngörülüyor. Körfezray’da tünel çalışmaları 6 tünel açma makinesiyle (TBM) eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Toplam 52 bin 280 metre tünel kazısının planlandığı projede 9 bin 259,5 metre kazı tamamlandı.



