Kısmetse Olur Aycan Varış hakkında şaşırtan iddia! "Ayıplı hiçbir durum yok"

KISMETSE OLUR AYCAN HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Kısmetse Olur Aycan bu iddialar üzerine "Burak ve Sema evliyken ben onları tanımıyordum, ne ekmeklerini yedim ne aynı ortamda bulundum. Sema'yı da tanıyorum ortak arkadaşlarımız var ama onlar boşandıktan sonra hayatlarına bir sürü insan girdi. Kendimi biliyorum açıklanacak hiçbir şey yapmadım" dedi.