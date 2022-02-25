• 25 Şubat 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
Kısmetse Olur Aycan Varış hakkında şaşırtan iddia! "Ayıplı hiçbir durum yok"
Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı aldığı iddia edildi. Kısmetse Olur Aycan iddialar sonrası "Uzun uzun açıklarım ama milletin ekmeğine yağ süreceğim. Burak ve Sema evliyken ben onları tanımıyordum" dedi.
• 25 Şubat 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
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'Kısmetse Olur' gelin adaylarından olan ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Aycan Varış'ın yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evleneceği haberleri gündem oldu.
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KISMETSE OLUR AYCAN HEMEN AÇIKLAMA YAPTI
Kısmetse Olur Aycan bu iddialar üzerine "Burak ve Sema evliyken ben onları tanımıyordum, ne ekmeklerini yedim ne aynı ortamda bulundum. Sema'yı da tanıyorum ortak arkadaşlarımız var ama onlar boşandıktan sonra hayatlarına bir sürü insan girdi. Kendimi biliyorum açıklanacak hiçbir şey yapmadım" dedi.