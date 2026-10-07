KIŞ SAATİ UYGULAMASI 2026 | Bu yıl saatler 1 saat geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak?

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Saatler 2026'da geri alınacak mı?

Hayır. Türkiye'de 2026 yılında saatler 1 saat geri alınmayacak.



Türkiye'de kış saati uygulaması olacak mı?

Hayır. Türkiye yıl boyunca sabit saat uygulamasını ve UTC+3 saat dilimini kullanmaya devam edecek.



Saatler ne zaman geri alınacak?

Türkiye'de saatlerin geri alınacağı bir tarih bulunmuyor. Avrupa'daki birçok ülkede ise saat değişikliği 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.



25 Ekim 2026'da Türkiye'de saatler değişecek mi?

Hayır. Avrupa ülkelerindeki değişikliğe rağmen Türkiye'deki saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.



Saatler 1 saat ileri mi, geri mi alınacak?

Türkiye'de ne ileri ne de geri alınacak. Kış saatine geçen Avrupa ülkelerinde ise saatler 1 saat geri alınacak.



Türkiye'de saatler neden geri alınmıyor?

Türkiye'de yıl boyunca ileri saat uygulamasının sürdürülmesine karar verilmesi nedeniyle mevsimsel saat değişikliği yapılmıyor. Türkiye yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullanıyor.



Kış saati uygulaması Türkiye'de en son ne zaman vardı?

Türkiye'de mevsimsel saat değişikliğine ilişkin temel değişiklik 2016 yılında yapıldı. Bu tarihten itibaren yıl boyunca ileri saat uygulamasının sürdürülmesine geçildi.