Kış hastalıklarını bıçak gibi kesiyor! Muş’ta vatandaşlar aktarlara akın etti

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Bu karışımı günde iki üç bardak içtiklerinde, gribal enfeksiyona yakalansalar bile kendilerini daha rahat hissedebileceklerini düşünüyoruz. Toz zencefil, toz zerdeçal, toz havlıcan ve öğütülmüş keten tohumunu karıştırarak günde üç tatlı kaşığı tüketebilirler. Çocuklara ise çay kaşığıyla verilebilir. Sıfır iki yaş arasındaki çocuklar için ayrıca hatmi çiçeğini sütle kaynatıp balla veya pekmezle tatlandırarak verebilirler. Aynı durum hamile kadınlarımız için de geçerlidir. Yaşlılar için ise farklı bitkisel ürünlere başvurulabilir. Örneğin kuşburnunun limondan 100 kat daha fazla C vitamini içerdiği söyleniyor. Yaşlılara kuşburnu ve ıhlamur verebilir, adaçayıyla gargara yaptırabilirler. Evde kekik yağı varsa bir kaşık suya üç damla damlatarak içirebilirler. Yetişkinler ve gençler kullanabilir ancak çocuklara verilmemelidir. Bunları deneyebilirler" dedi.