Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKış hastalıklarını bıçak gibi kesiyor! Muş’ta vatandaşlar aktarlara akın etti
HaberlerGündem Haberleri Kış hastalıklarını bıçak gibi kesiyor! Muş’ta vatandaşlar aktarlara akın etti

Kış hastalıklarını bıçak gibi kesiyor! Muş’ta vatandaşlar aktarlara akın etti

23.10.2026 - 07:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muş’ta havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak için aktarlara yöneldi. Ihlamur, zencefil, kuşburnu ve kış çayına ilgi artarken, aktarlarda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Kış hastalıklarını bıçak gibi kesiyor! Muş’ta vatandaşlar aktarlara akın etti

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim geçişlerinin etkisiyle vatandaşlar, kış aylarında tüketilen bitkisel ürünlere yöneldi. Bağışıklık sistemini desteklemek ve soğuk havalarda hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlarda satılan çeşitli bitki çayları ve doğal ürünlere ilgi gösteriyor.

2Kış hastalıklarını bıçak gibi kesiyor! Muş’ta vatandaşlar aktarlara akın etti

Muş'ta aktarlık ve şifalı bitkiler üzerine hizmet veren meslekte 40 yılı aşkın deneyimi bulunan Aktar Melih Bingöl, özellikle ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolis gibi ürünler öne çıktığını söyledi.

3Kış hastalıklarını bıçak gibi kesiyor! Muş’ta vatandaşlar aktarlara akın etti

İLGİLİ HABER

Türkiye'deki üretimin yarısını Nevşehir karşılıyor! Mısır, Azerbaycan ve Gürcistan'dan sipariş yağıyor
Türkiye'deki üretimin yarısını Nevşehir karşılıyor! Mısır, Azerbaycan ve Gürcistan'dan sipariş yağıyor

Bingöl, "Hastanelerin doluluk oranlarının artmasıyla birlikte bizim işlerimizde de yoğunluk yaşanıyor. Genellikle mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonlar, boğaz ağrıları, öksürük, bronşit ve KOAH gibi rahatsızlıklar artıyor. Biz her yıl vatandaşlarımıza önlemlerini alabileceklerini söylüyoruz. Bitkisel ürünlere alışkın olan vatandaşlarımız ve müşterilerimiz bize geldiklerinde genellikle onlar için karışık bir kış çayı hazırlıyoruz. Bunun içerisinde ıhlamur, zencefil, havlıcan, kuşburnu, kabuk tarçın, karanfil ve adaçayı bulunuyor.

4Kış hastalıklarını bıçak gibi kesiyor! Muş’ta vatandaşlar aktarlara akın etti

Bu karışımı günde iki üç bardak içtiklerinde, gribal enfeksiyona yakalansalar bile kendilerini daha rahat hissedebileceklerini düşünüyoruz. Toz zencefil, toz zerdeçal, toz havlıcan ve öğütülmüş keten tohumunu karıştırarak günde üç tatlı kaşığı tüketebilirler. Çocuklara ise çay kaşığıyla verilebilir. Sıfır iki yaş arasındaki çocuklar için ayrıca hatmi çiçeğini sütle kaynatıp balla veya pekmezle tatlandırarak verebilirler. Aynı durum hamile kadınlarımız için de geçerlidir. Yaşlılar için ise farklı bitkisel ürünlere başvurulabilir. Örneğin kuşburnunun limondan 100 kat daha fazla C vitamini içerdiği söyleniyor. Yaşlılara kuşburnu ve ıhlamur verebilir, adaçayıyla gargara yaptırabilirler. Evde kekik yağı varsa bir kaşık suya üç damla damlatarak içirebilirler. Yetişkinler ve gençler kullanabilir ancak çocuklara verilmemelidir. Bunları deneyebilirler" dedi.

5Kış hastalıklarını bıçak gibi kesiyor! Muş’ta vatandaşlar aktarlara akın etti

İLGİLİ HABER

Ellerinde kovalarla ormana koştular! Doğadan bedava toplayıp pazarda 50 liraya satılıyor
Ellerinde kovalarla ormana koştular! Doğadan bedava toplayıp pazarda 50 liraya satılıyor

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi