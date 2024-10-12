Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış var. Hava sıcaklığının, Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı bildirildi. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Uyarılarına devam eden Şen, sıcaklıkların 10 derece birden azalacağını ve Anadolu'ya kar düşeceğini söyledi. İşte ülke genelinde beklenen hava durumu tahmini...
• 12 Ekim 2024 - 09:13 • Son Güncelleme:
• 12 Ekim 2024 - 09:13 • Son Güncelleme: