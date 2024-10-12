Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKar yağışı başlıyor, tarih belli oldu! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış var. Hava sıcaklığının, Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı bildirildi. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Uyarılarına devam eden Şen, sıcaklıkların 10 derece birden azalacağını ve Anadolu'ya kar düşeceğini söyledi. İşte ülke genelinde beklenen hava durumu tahmini...

• 12 Ekim 2024 - 09:13 • Son Güncelleme:
• 12 Ekim 2024 - 09:13 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

2Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Yağışların; İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

3Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

4Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor.

5İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

6Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu, İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yağışların Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor; 16.00-23.00 saatleri arasında sağanak tahmin ediliyor

7Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

İZMİR: 30, Az bulutlu, KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yağışlı, BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı

8Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu, DENİZLİ: 33, Parçalı ve az bulutlu, MUĞLA: 29, Az bulutlu, ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu

10Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu, MERSİN: 29, Parçalı ve az bulutlu, ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutluKONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu

11Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

NEVŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu, BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu, SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu, AMASYA: 31, Parçalı ve az bulutlu, SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu, TRABZON: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu

12İSTANBULA KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

İSTANBUL'A KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kışa hazırlık yapılması konusunda uyardı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Şen'in uyarıları şu şekilde:

13Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Bugün Öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağmur var. Su baskınları yapabilir. Önce Avrupa yakasında başlar daha sonra Anadolu yakasını da içine alır. Dikkat edilmeli.

14Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Bugün öğlen saatlerinde Marmara'da başlayacak kuvvetli yağış Batı Karadeniz bölgesinide etkileyecek. Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Düzce, Bartın, Zonguldak kuvvetli yağış etkili olacak. Sıcaklık 3-4 derece düşecek. İstanbul 23 C.

15KIŞ GELİYOR

KIŞ GELİYOR

Önümüzdeki hafta 2. yarısından sonra kışlıklarınızı çıkartın. Sobaları hazırlayın.

16Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Perşembeden itibaren kışa dönük sonbahar havası geliyor. Anadolu'nun dağlarına kar yağar.

17Kar yağışı başlıyor, tarih belli oldu Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'da kar yağışı da görülecek. Sıcaklık yağışla 10 derece düşecek.