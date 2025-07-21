Kırıkkale'de düğünler mercek altında: Havaya ateş eden magandalar dronla tespit ediliyor

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Gelin Aysel Yeşilyurt ise, "Silahın her türlüsüne karşıyız. Bu mutlu günde sorun çıksın istemeyiz. Toplumumuzun da bilinçlenmesi için hep birlikte el atmalıyız bu olaya" ifadelerini kullandı.



Dilay Gökbulut ise, "Silaha zaten karşıyız. Silah atılmasını da engellemeye çalışıyorum. Toplum olarak da buna özen göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.