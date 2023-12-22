Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKimlik yenileme tarihi ne zaman bitiyor, kimlik yenilemede son tarih ne zaman? Eski kimlik yenileme süresi bu yıl doluyor mu?
HaberlerGündem Haberleri Kimlik yenileme tarihi ne zaman bitiyor, kimlik yenilemede son tarih ne zaman? Eski kimlik yenileme süresi bu yıl doluyor mu?
ABONE OL

Kimlik yenileme tarihi ne zaman bitiyor, kimlik yenilemede son tarih ne zaman? Eski kimlik yenileme süresi bu yıl doluyor mu?

Kimliğini değiştirip çipli kimlik kartlarını almak isteyen vatandaşlar kimlik yenileme için bir süre sınırı olup olmadığını yılın bitmesine yakın araştırıyor. Vatandaşlar hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasından hem de ALO 199 hattından kimlik değiştirme randevusu alabiliyor. Peki, Kimlik yenilemede son tarih ne zaman? Kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, en son ne zaman? Kimlik yenileme için gerekli olan evraklar ne?

• 22 Aralık 2023 - 12:43 • Son Güncelleme:
• 22 Aralık 2023 - 12:43 • Son Güncelleme:
1Kimlik yenileme tarihi ne zaman bitiyor, kimlik yenilemede son tarih ne zaman Eski kimlik yenileme süresi bu yıl doluyor mu

2024 yılına girilmesine çok az gün kaldı. Yeni yıla girmeden eski nüfus cüzdanını yeni kimlik ile değiştirmek isteyen vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son bilgilere göre kimlik yenileme işlemi için son tarihin ne olduğunu sorguluyor. Peki, Kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, kimliği yenilemek için ne gerekli ve yeni kimlik çıkarmak için ne zaman son?

2KİMLİK YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK

KİMLİK YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile değiştirilmesi ile ilgili zorunlu bir tarih bulunmuyor.

3Kimlik yenileme tarihi ne zaman bitiyor, kimlik yenilemede son tarih ne zaman Eski kimlik yenileme süresi bu yıl doluyor mu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya dair açıklaması şöyle;

4Kimlik yenileme tarihi ne zaman bitiyor, kimlik yenilemede son tarih ne zaman Eski kimlik yenileme süresi bu yıl doluyor mu

"Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır."

5DEĞİŞİM BAŞVURUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ

DEĞİŞİM BAŞVURUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge, geçici kimlik belgesi gibi geçerli fotoğraflı resmi bir belge ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılmaktadır.