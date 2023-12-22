Kimlik yenileme tarihi ne zaman bitiyor, kimlik yenilemede son tarih ne zaman? Eski kimlik yenileme süresi bu yıl doluyor mu?
Kimliğini değiştirip çipli kimlik kartlarını almak isteyen vatandaşlar kimlik yenileme için bir süre sınırı olup olmadığını yılın bitmesine yakın araştırıyor. Vatandaşlar hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasından hem de ALO 199 hattından kimlik değiştirme randevusu alabiliyor. Peki, Kimlik yenilemede son tarih ne zaman? Kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, en son ne zaman? Kimlik yenileme için gerekli olan evraklar ne?
• 22 Aralık 2023 - 12:43 • Son Güncelleme:
• 22 Aralık 2023 - 12:43 • Son Güncelleme: