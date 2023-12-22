Kimlik yenileme tarihi ne zaman bitiyor, kimlik yenilemede son tarih ne zaman? Eski kimlik yenileme süresi bu yıl doluyor mu?

2024 yılına girilmesine çok az gün kaldı. Yeni yıla girmeden eski nüfus cüzdanını yeni kimlik ile değiştirmek isteyen vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son bilgilere göre kimlik yenileme işlemi için son tarihin ne olduğunu sorguluyor. Peki, Kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, kimliği yenilemek için ne gerekli ve yeni kimlik çıkarmak için ne zaman son?