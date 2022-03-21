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FenerbahçeKim Min Jae'yi, Pelkas'ı bıraktı 2 yıldızı alkışladı! Tempo, mücadele gücü hep onlarda...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Kim Min Jae'yi, Pelkas'ı bıraktı 2 yıldızı alkışladı! Tempo, mücadele gücü hep onlarda...
• 21 Mart 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:

Kim Min Jae'yi, Pelkas'ı bıraktı 2 yıldızı alkışladı! Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

Dün akşam ikincilik yarışında Konyaspor'u devirerek dişli rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe'de Kim Min Jae ve Pelkas tam not alırken, Güntekin Onay'ın bu 2 yıldızdan hariç farklı isimleri gündeme getirmesi dikkat çekti.

• 21 Mart 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:
1Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...
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Konyaspor karşısında ikinci yarıda keyif veren bir Fenerbahçe izledik. İlk 45 dakikada sahada ne yaptığını bilen taraf Konyaspor idi. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olmasına rağmen gereksiz yere hem çok fazla hazırlık pası yaptı.

2Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

Hem de topu çok yavaş dolaştırdı. Ofansif bölgede statik kalan sarı lacivertliler, bu görüntüsüyle doğal olarak gol bölgesinde etkisiz idi. Bytiqi ve Cikalleshi’nin iyi futbollarıyla Fenerbahçe’yi zorlayan Konyaspor, Kim Min-Jae’nin kritik müdahalelerine takıldı. Bir taç sonrasında uyuyan Fenerbahçe savunmasına cezayı kesen yeşil beyazlılar, ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı.

3Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal, ikinci yarıya Mesut Özil-Pelkas değişikliği ve yoğun ön alan baskısıyla başladı. Konyaspor karşısında ilk 45 dakikaya oranla çok daha enerjik ve istekli görünen sarı lacivertliler, rakibini adeta ceza alanına hapsetti ve beraberlik sayısına da 66’da sahanın en iyilerinden Kim Min-Jae ile ulaştı.

4Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

1-1’den sonra moral motivasyonu yükselen Fenerbahçe, baskısını daha da artırdı ve rakip kaleye ikinci gol için yüklenmeye devam etti. 88’de aradığı ve hak ettiği golü Pelkas ile bulan sarı lacivertliler, 6’ıncı maçında 16’ıncı puanını aldı ve çıkışını sürdürdü.

5Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

Fenerbahçe’nin çok belirgin bir çıkışı var. Fizik kalite ve tempo tavan yapmış durumda. Tüm bunların mimarı da İsmail Kartal. İsmail Hoca orta alan kurgusunu baştan dizayn etti. Temposu yüksek Zajc ve Crespo ikilisiyle mücadele gücünü arttırdı.

6Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

Dün ikinci yarıda keyif veren bir F.Bahçe vardı. Üst üste zorluk derecesi yüksek maçlardan sırasıyla alnının akıyla çıkan F.Bahçe’de İsmail Kartal’a tebrikler.

7Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

Vitor Pereira'nın sezon başında transferini çok istediği Miguel Crespo, Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin en iyileri arasındaydı.

8Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

Hem savunmada hem hücumda kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiren Crespo, Pelkas'ın golünde enfes bir pas verip, bu sezon ligdeki ilk asistini yaptı.

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25 yaşındaki orta saha, "Aslında maça çok iyi ve hırslı başladık. Ancak Konyaspor öne geçti. Çok iyi çalışıyoruz ve meyvelerini alıyoruz. Savaştık ve kazandık. 3 puanı hak ettik" ifadelerini kullandı.

10Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirdikten sonra ligin en iyi performanslarından birini sergiledi.

11Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

FTA Antalyaspor deplasmanıyla birlikte göreve başlayan İsmail Kartal, 1-1'lik sonuçla Kadıköy'e döndü. Kadıköy'deki ilk maçında Altay'ı 2-1 yenen İsmail Kartallı Fenerbahçe, Sivas deplasmanından da yine 1-1'lik sonuçla döndü.

12Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk ve tek mağlubiyetini 1-0'lık sonuçla Medipol Başakşehir'e karşı alan İsmail Kartal, Giresun deplasmanıyla birlikte sarı lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'deki en uzun namağlup serisini de başlattı. Giresun'dan 2-1 ile dönen Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 ile geçti. Ardından ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı yine 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, uzatmalarla birlikte 80 dakikasını 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından 1-1'lik skorla ayrıldı.

13Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

Zorlu Aytemiz Alanyaspor engelini 5-2'lik skorla aşan Fenerbahçe, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u da geriden gelip 2-1'lik skorla mağlup etti.

14Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

İsmail Kartal'dan önceki 5 maçta 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, deneyimli hoca ile birlikte 10 maça 21 puan topladı ve bu süreçte Trabzonspor ile birlikte en çok puan alan takım oldu.

15Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

SON 10 MAÇTA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 5 TAKIM21 Trabzonspor (+9)21 Fenerbahçe (+8)20 Alanyaspor20 Kasımpaşa19 Antalyaspor17 Beşiktaş

16Kim Min Jaeyi, Pelkası bıraktı 2 yıldızı alkışladı Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

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