Kim Min Jae'yi, Pelkas'ı bıraktı 2 yıldızı alkışladı! Tempo, mücadele gücü hep onlarda...
Dün akşam ikincilik yarışında Konyaspor'u devirerek dişli rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe'de Kim Min Jae ve Pelkas tam not alırken, Güntekin Onay'ın bu 2 yıldızdan hariç farklı isimleri gündeme getirmesi dikkat çekti.
Konyaspor karşısında ikinci yarıda keyif veren bir Fenerbahçe izledik. İlk 45 dakikada sahada ne yaptığını bilen taraf Konyaspor idi. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olmasına rağmen gereksiz yere hem çok fazla hazırlık pası yaptı.
Hem de topu çok yavaş dolaştırdı. Ofansif bölgede statik kalan sarı lacivertliler, bu görüntüsüyle doğal olarak gol bölgesinde etkisiz idi. Bytiqi ve Cikalleshi’nin iyi futbollarıyla Fenerbahçe’yi zorlayan Konyaspor, Kim Min-Jae’nin kritik müdahalelerine takıldı. Bir taç sonrasında uyuyan Fenerbahçe savunmasına cezayı kesen yeşil beyazlılar, ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı.
Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal, ikinci yarıya Mesut Özil-Pelkas değişikliği ve yoğun ön alan baskısıyla başladı. Konyaspor karşısında ilk 45 dakikaya oranla çok daha enerjik ve istekli görünen sarı lacivertliler, rakibini adeta ceza alanına hapsetti ve beraberlik sayısına da 66’da sahanın en iyilerinden Kim Min-Jae ile ulaştı.
Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk ve tek mağlubiyetini 1-0'lık sonuçla Medipol Başakşehir'e karşı alan İsmail Kartal, Giresun deplasmanıyla birlikte sarı lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'deki en uzun namağlup serisini de başlattı. Giresun'dan 2-1 ile dönen Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 ile geçti. Ardından ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı yine 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, uzatmalarla birlikte 80 dakikasını 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından 1-1'lik skorla ayrıldı.