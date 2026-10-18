Kendine saat kordonu yapmak isterken usta oldu! Şimdi hem üretiyor hem de öğretiyor

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Şahintürk, tamamen el emeğiyle yaptığı bir ürünü bir gün ile bir hafta arasında tamamladığını dile getirdi.



Ürünlerinin alıcılar tarafından beğenildiğini ve ilgi gördüğünü söyleyen Şahintürk, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimden bir tanesi yurt dışında. Yaptığımız ürünler yurt dışında da satılıyor. Orada yılbaşı programlarında ürünlerimiz alıcılarla buluşuyor. Yine bir öğrencim burada yapıp götürdüğü ürünleri bir Avrupa ülkesinde anlaştığı müzeye veriyor. Bunlar insana gurur veriyor. Kayseri'den bir firmanın ürünleri orada satılıyor ve dünya tanıyor. Kayseri ticaretiyle ünlü bir şehir. Bizi istiyoruz ki Kayseri el sanatlarıyla da ünlü bir şehir olsun. Deri işleri unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatı. Biz öğrenci yetiştirelim istiyoruz."