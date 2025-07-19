Keloğlan ve eşeğinin sırrı çözüldü! Şehrin diline dolandı, yaşadıkları yer ortaya çıktı

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Keloğlan'ın köylerinden annesi ile birlikte yaşadığını ve bunu da kendilerine büyüklerinin anlattığını ifade eden Balıbağı köyü muhtarı Aydın Ünal, "Burası Balıbağı köyü, keloğlanın yaşadığı yer. Köy, Çankırı'nın Merkez ilçesine sadece 14 kilometre, meşhur tuz mağarasına ise 2.5 kilometre uzaklıkta. Biz, köy halkı olarak zamanında keloğlanın yaşadığı evin restore edilmesini ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Keloğlan burada yaşamış ve tuz mağarasından köy halkına eşeği ile tuz çekmiş. Eşeğinin ayağı kırıldığı için mağarada kaldığı ve orada öldüğü söyleniyor. Tabii tuz sayesinde de çürümeden mağarada kalabiliyor. Şu anda da mağarada hiç bozulmadan duruyor. Yetkililerden de tuz mağarasından bizim köyümüze gelen yolun yapılmasını istiyoruz. Keloğlan burada annesi ile yaşamış. Köy halkı da onu çok severmiş. Keloğlanın kendisini tabii ki yeni kuşak olarak tanımıyoruz ama nenelerimiz ve dedelerimizden bunları duyduk. Burası buram, buram keloğlan kokuyor" dedi.