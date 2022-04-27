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MagazinKelly Brook aradığı aşkı buldu! Evlilik sinyali...
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• 27 Nisan 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:

Kelly Brook aradığı aşkı buldu! Evlilik sinyali...

Kelly Brook cinsel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla dikkat çekmişti. 4 kez nişanlanan ve aradığı aşkı bir türlü bulamayan ünlü isim Jeremy Parisi ile ilişkisinde ne kadar mutlu olduğunu anlattı. Kelly Brook evliliğe açık olduğunun altını çizdi.

• 27 Nisan 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:
1Kelly Brook aradığı aşkı buldu Evlilik sinyali...
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Ünlü model Kelly Brook aradığı aşkı 37 yaşındaki Jeremy Parisi'de buldu. Uzun süredir aşk yaşayan ünlü model sevgilisiyle ilişkisi hakkında zaman zaman yaptığı itiraflarla gündeme geliyordu.

2Kelly Brook aradığı aşkı buldu Evlilik sinyali...

Brook son olarak "Kilo verdikten sonra cinsel ilişki hayatımız canlandı. Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun" demişti.

3Kelly Brook aradığı aşkı buldu Evlilik sinyali...

Erkek arkadaşının kıvrımlı kadınlardan hoşlandığı söyleyen model başından geçen 4 nişanlanmadan sonra artık evlilik için hazır olduğunu da söyledi.

4Kelly Brook aradığı aşkı buldu Evlilik sinyali...

Kelly Brook açıklamasında "Bana ayak uydurabilecek birini buldum" diyerek evlenebileceğini söyledi.

5Kelly Brook aradığı aşkı buldu Evlilik sinyali...

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