• 27 Nisan 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:
Kelly Brook aradığı aşkı buldu! Evlilik sinyali...
Kelly Brook cinsel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla dikkat çekmişti. 4 kez nişanlanan ve aradığı aşkı bir türlü bulamayan ünlü isim Jeremy Parisi ile ilişkisinde ne kadar mutlu olduğunu anlattı. Kelly Brook evliliğe açık olduğunun altını çizdi.
• 27 Nisan 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:
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Ünlü model Kelly Brook aradığı aşkı 37 yaşındaki Jeremy Parisi'de buldu. Uzun süredir aşk yaşayan ünlü model sevgilisiyle ilişkisi hakkında zaman zaman yaptığı itiraflarla gündeme geliyordu.