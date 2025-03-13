Kayserili kız ağabeyine özendi sanayide çırak oldu! 'Sanayide çalışmayı seviyorum'

Burada senin ne işin var' dedim. Geldi ve denedi. 8 aydır yanımda. Sökmeyi takmayı öğrendi. Memnunum. Bir kadın olarak çalışabiliyor. İllaki erkek servis değil, kadın bir servis de olabilir. Çok hevesli. Bu işte heves olmazsa iş yapamazsın. Şu anda da onu Çıraklık Okulu'na yazdırdık. İleride gerekirse kendi iş yerini açabilir. Herkes kız kardeşimi seviyor. Biz de memnunuz. Sanayinin tek kadın çalışanı Melike Hanım. Herkes memnun, çalışmasını da seviyorum" dedi.