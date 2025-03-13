Kayserili kız ağabeyine özendi sanayide çırak oldu! 'Sanayide çalışmayı seviyorum'
Kayseri'de yaşayan Melike İnan (15), 8 ay önce ağabeyinin açtığı forklift servisinde çırak olarak çalışıyor. Forklift bakımlarını yapabilen ve sanayinin tek kadın çalışanı olan İnan, "Sanayide çalışmayı seviyorum. Ağabeyim sanayide çalıştığı için ben de ona özeniyordum. Çok eğlendiğim için bu işe devam etmek istiyorum" dedi. Melike İnan'ın ağabeyi Onur İnan, 'Çok hevesli. Bu işte heves olmazsa iş yapamazsın. Şu anda da onu Çıraklık Okulu'na yazdırdık' dedi.
Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-
• 13 Mart 2025 - 11:37 • Son Güncelleme:
Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-
• 13 Mart 2025 - 11:37 • Son Güncelleme: