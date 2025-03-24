Kayseri'de yüzyıllık güvercinlik geleneği yaşıyor: Sayıları 500'ü buluyor! hem tarih hem kültür mirası

'HASAR GÖRENLER ONARILMAZSA, YIKILMASI KAÇINILMAZ'
Güvercinliklerin restorasyon çalışmalarının yapılması gerektiğini aktaran Yağcı, "Burası normalde şahıslara ait. Yüzeyde 7 metrekare burçlu yapı sistemi ile yöre taşından inşa edilmiştir. Tapulu özel mülkiyetlidir. Eğer koruma altına alınmazsa, hasar görenler onarılmazsa yıkılması kaçınılmaz olacaktır. Devlet yetkililerinden güvercinliklerin restorasyonunun yapılmasını talep ediyoruz. Kış aylarında karın yoğun olduğu dönemlerde hayvanlar doğadan yemi temin edemedikleri için dedelerimiz, babalarımız yemleme faaliyeti yapardı. Köyden şehre göç ile yemleme faaliyetleri bırakıldı. Biz dernek olarak bu kültürü yaşatmak, güvercinliklerin popülasyonunu devam ettirmek açısından yemleme faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Uzun yıllar güvercinlere ev sahipliği yapan bu yapıların kimisi kayadan oyma kimisi baca görünümlü farklı mimarilere sahip. Güvercinlikler ticari niteliğini kaybedince kullanılmamış ve kaderine terk edilmiş" dedi.