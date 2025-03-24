Kayseri'de yüzyıllık güvercinlik geleneği yaşıyor: Sayıları 500'ü buluyor! hem tarih hem kültür mirası

'RESTORASYON TALEP EDİYORUZ'

Güvercin gübresinin içinde bulunan kimyasallar nedeniyle birçok alanda kullanılabildiğini aktaran Yağcı, "Güvercin gübresi içerisinde bulunan kimyasal bir madde ile barut imalatı yapılırdı. Güvercinlikler doğal afetlere direnememektedir. Bir kısmı depremde ve doğal afetlerden dolayı zarar görmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi'nden güvercinliklerin restorasyonunun yapılmasını talep ediyoruz. Güvercinlerin hem etinden hem de gübresinden faydalanılmaktaydı. Tarımsal faaliyet devam ettiği sürece güvercinlerin yaşatılmasına ihtiyaç devam etmektedir. 2000'li yıllarda belediye tarafından restorasyon çalışması yapılacağı belirtilerek, bu yapılar plakalarla numaralandırıldı. O proje hayata geçirilemedi. O zamandan bu zamana kadar birçok güvercinlik yıkıldı. Güvercinliklerden aktif olanların üzerine 'faal' yazısı yazdık. Yemlemeye devam etmekteyiz. Devlet tarafından bu kültüre sahip çıkılmazsa buranın yıkılması, tabiat ve kültür varlığının yok olması kaçınılmaz hale gelecek" ifadelerini kullandı.