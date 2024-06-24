Kayseri'de yeni fay hattı bulundu! Yerin adeta MR'ı çekildi, sonuçlar tek tek açıklandı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasında bölgede yer radarı ve dron ile kapsamlı jeofizik çalışması yapan ekip, kazı çalışmaları neticesinde bölgede fayın varlığını ortaya koydu.
DHA
• 24 Haziran 2024 - 14:45 • Son Güncelleme:
DHA
• 24 Haziran 2024 - 14:45 • Son Güncelleme: