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GündemKayseri'de yangın faciası! Mobilya fabrikasındaki yangında 3 işçinin hayatını kaybetti
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Kayseri'de yangın faciası! Mobilya fabrikasındaki yangında 3 işçinin hayatını kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçinin hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden 3 işçinin kimliği belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin "Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız Müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

DHA / AA / İHA
• 01 Aralık 2024 - 01:21 • Son Güncelleme:
DHA / AA / İHA
• 01 Aralık 2024 - 01:21 • Son Güncelleme:
1Kayseride yangın faciası Mobilya fabrikasındaki yangında 3 işçinin hayatını kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 işçinin cansız bedenlerinin fabrikadan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

2ÖLÜ SAYISI 3E YÜKSELDİ

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında ölen işçi sayısı 3'e yükseldi.

3BAKAN IŞIKHAN: BAKANLIĞIMIZ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMİŞTİR

BAKAN IŞIKHAN: BAKANLIĞIMIZ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMİŞTİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan, 3 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin "Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız Müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
Bakan Işıkhan, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan ve 3 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

4KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında 1'i kadın 3 işçi hayatını kaybetmişti.

5Kayseride yangın faciası Mobilya fabrikasındaki yangında 3 işçinin hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin İ.O.K. (40), M.D. (54) ile Suzan Ç. (48) olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

6Kayseride yangın faciası Mobilya fabrikasındaki yangında 3 işçinin hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

7Kayseride yangın faciası Mobilya fabrikasındaki yangında 3 işçinin hayatını kaybetti

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

8Kayseride yangın faciası Mobilya fabrikasındaki yangında 3 işçinin hayatını kaybetti

Ekiplerce söndürülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.