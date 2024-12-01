Kayseri'de yangın faciası! Mobilya fabrikasındaki yangında 3 işçinin hayatını kaybetti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçinin hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden 3 işçinin kimliği belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin "Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız Müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
DHA / AA / İHA
• 01 Aralık 2024 - 01:21 • Son Güncelleme:
DHA / AA / İHA
• 01 Aralık 2024 - 01:21 • Son Güncelleme: