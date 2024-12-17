Kayseri'de, Suriye'den dönen 12 ton balık hayvanlara verild
Kayseri'de balıkçılık yapan Ekrem Duran, Suriye'ye ihraç ettiği ve geri dönen 12 ton balığı, ilçelerde yaban hayatı yaşayan hayvanlara yem olarak dağıttı. Balıkları dağıtan Duran 'Suriye'ye geçen hafta balık gönderdiğimiz tır, oradaki iç savaştan dolayı geri döndü. Biz normalde de rutin olarak haftanın 2 günü burada terk edilen hayvanlara balık getirerek besliyoruz. Bu balıklar ihracat fazlası gibi yani ihracattan geri dönen balıklar' dedi.
İHA
• 17 Aralık 2024 - 14:20 • Son Güncelleme:
İHA
• 17 Aralık 2024 - 14:20 • Son Güncelleme: