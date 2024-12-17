Kayseri'de, Suriye'den dönen 12 ton balık hayvanlara verild

Bizim toplamda 12 ton balığımız vardı ve bazı ilçelerimize bu şekilde gönderip hayvanlara verdik. Bu balıklar da nasıl vardı dersek; Suriye'ye geçen hafta balık gönderdiğimiz tır, oradaki iç savaştan dolayı geri döndü. Biz normalde de rutin olarak haftanın 2 günü burada terk edilen hayvanlara balık getirerek besliyoruz.