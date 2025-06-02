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Kayseri'de minare 'gözetleme kulesi' oldu! 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Kayseri'de 40 yıl önce taşınmak zorunda kalan Yuvalı Mahallesi sakinleri, sık sık gelip minareden terk etmek zorunda kaldıkları köye bakıyorlar. Eski minareyi gözetleme kulesine çeviren köylüler, eski köylerine baktıkça geçmişe yolculuk yapıyorlar. Birbirlerine köyde geçen anılarını anlatarak geçmişleriyle olan bağlarını sıkı tutmaya çalışan köylüler hüzünlü bakışlarla özlem gideriyor.

AA
• 02 Haziran 2025 - 12:56 • Son Güncelleme:
AA
• 02 Haziran 2025 - 12:56 • Son Güncelleme:
1Kayseride minare gözetleme kulesi oldu 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı ve kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki kırsal mahalle, 1985 yılında sel nedeniyle başka bir yere taşındı.

2Kayseride minare gözetleme kulesi oldu 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Aradan geçen 40 yılda, yaklaşık 450 ailenin yaşadığı mahalledeki evler harabeye döndü. Oğuzların Yıva boyu tarafından 1200 yılında yapılan ve zaman içerisinde birçok kez tadilattan geçen caminin 1970'li yıllarda inşa edilen minaresi ise mahallede ayakta kalan tek yapı olarak dikkati çekiyor.

3Kayseride minare gözetleme kulesi oldu 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Demir iskeletin arasına yerleştirilen delikli tuğla ile yapılan minare, çocukluğunun geçtiği sokakları görmek isteyen vatandaşların adeta "gözetleme kulesi" oldu.

4Kayseride minare gözetleme kulesi oldu 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Mehmet Erkılıç, AA muhabirine, yüzlerce yıl ikamet edilen köyde birkaç kez sel baskını yaşandığını söyledi.

5Kayseride minare gözetleme kulesi oldu 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Dönemin muhtarının çabaları ile 1985 yılında köyün yeni bir yere taşındığını anımsatan Erkılıç, "O zaman bu köyde 450 hane vardı.

6Kayseride minare gözetleme kulesi oldu 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Yeni yerleşim yerinden arsa alabilenler oraya yerleşti, alamayanlar ise Kayseri'ye gitti. Biz yeni yerleşim yerinde yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz." diye konuştu.

7Kayseride minare gözetleme kulesi oldu 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Sık sık eski mahallelerine gelerek anılarını tazelediğini anlatan Erkılıç, şunları kaydetti: "Biz rüyamızı bile burada görüyoruz. Ebemizi, dedemizi, komşularımızı, gurbete giden arkadaşlarımızı hep burada görüyoruz.

8Kayseride minare gözetleme kulesi oldu 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Bizim buralarda anımız çok. Buralarda çok koyun yaydık, her tepesinde hayvan otlattık.1976 yılında ben burada okula başladım. Evimiz aşağıdaydı. Şuradaki sokaklarda yürüyerek okula gittiğim günleri dün gibi hatırlıyorum. O zamanlar sokaklar çok kalabalıktı."

9Kayseride minare gözetleme kulesi oldu 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Yaklaşık 40 yıl önce şehir merkezine taşınan Ahmet Karahöyük ise emekli olduktan sonra mahallenin yakınlarındaki bir eve taşındığını söyledi.

10Kayseride minare gözetleme kulesi oldu 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Doğduğu topraklarla hiçbir zaman bağını koparmadığını vurgulayan Karahöyük, "Bu caminin 700 yıllık beratı var.

11Kayseride minare gözetleme kulesi oldu 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Biz her arifede buraya gelir, camiyi açar namazımızı burada kılarız. Yukarıda yeni köy olmasına rağmen biz buraya geliriz. Bizim atalarımız burada." dedi.