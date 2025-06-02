Kayseri'de minare 'gözetleme kulesi' oldu! 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar

Bizim buralarda anımız çok. Buralarda çok koyun yaydık, her tepesinde hayvan otlattık.1976 yılında ben burada okula başladım. Evimiz aşağıdaydı. Şuradaki sokaklarda yürüyerek okula gittiğim günleri dün gibi hatırlıyorum. O zamanlar sokaklar çok kalabalıktı."