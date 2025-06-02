Kayseri'de minare 'gözetleme kulesi' oldu! 40 yıldır buraya gelip geçmişi izliyorlar
Kayseri'de 40 yıl önce taşınmak zorunda kalan Yuvalı Mahallesi sakinleri, sık sık gelip minareden terk etmek zorunda kaldıkları köye bakıyorlar. Eski minareyi gözetleme kulesine çeviren köylüler, eski köylerine baktıkça geçmişe yolculuk yapıyorlar. Birbirlerine köyde geçen anılarını anlatarak geçmişleriyle olan bağlarını sıkı tutmaya çalışan köylüler hüzünlü bakışlarla özlem gideriyor.
AA
• 02 Haziran 2025 - 12:56 • Son Güncelleme:
AA
• 02 Haziran 2025 - 12:56 • Son Güncelleme: