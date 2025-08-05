Kayseri'de kardeşini acımadan bıçakladı! Sebebini duyan inanamadı
05.08.2025 - 09:03Güncellenme Tarihi:
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde abla, iddiaya göre dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini kolundan bıçakla yaraladı.
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Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2219. Sokak’ta iddiaya göre E.K. ile kardeşi S.K. arasında dolaptaki eşyanın yerini değiştirme yüzünden tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyüdüğü olayda abla E.K., bıçakla kardeşi S.K.’yı kolundan yaraladı.
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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan S.K.’yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
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Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından E.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.