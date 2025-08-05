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Kayseri'de kardeşini acımadan bıçakladı! Sebebini duyan inanamadı

05.08.2025 - 09:03Güncellenme Tarihi:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde abla, iddiaya göre dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini kolundan bıçakla yaraladı.

1Kayseri'de kardeşini acımadan bıçakladı! Sebebini duyan inanamadı

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2219. Sokak’ta iddiaya göre E.K. ile kardeşi S.K. arasında dolaptaki eşyanın yerini değiştirme yüzünden tartışma çıktı.

2Kayseri'de kardeşini acımadan bıçakladı! Sebebini duyan inanamadı

Tartışmanın büyüdüğü olayda abla E.K., bıçakla kardeşi S.K.’yı kolundan yaraladı.

3Kayseri'de kardeşini acımadan bıçakladı! Sebebini duyan inanamadı

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan S.K.’yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

4Kayseri'de kardeşini acımadan bıçakladı! Sebebini duyan inanamadı

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından E.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.