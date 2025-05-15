Kayseri'de gençler buraya akın ediyor! 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi
Kayseri'de ne iş yapacaklarını düşünen 7 arkadaş gençlerin ilgisini çekecek bir projeye imza attı. 7 kişilik arkadaş grubu, gerçekleştirdikleri proje ile bir anda ortak oldular. İş kurma hayali kuran arkadaşlara örnek olan ortaklar, Kayseri'de ilginç bir projeye imza attı. Gelenlerin mutlu ayrıldığı mekanda insanlar hayallerini gerçekleştiriyor. İşletme Müdürü Cenk Çetin, 'Amacımız, insanlara hayal ettikleri yerlerde fotoğraf çektirme imkanı sunmaktı. İnsanlar burada bulutların altında sallanarak, bir karpuzun veya Süper Mario oyununun içinde fotoğraf çektirebiliyor. Herkes buradan çok mutlu ayrılıyor' dedi. İşte Kayseri'de hayata geçen örnek projenin detaylar...
AA
• 15 Mayıs 2025 - 09:44 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Mayıs 2025 - 09:44 • Son Güncelleme: