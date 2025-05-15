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GündemKayseri'de gençler buraya akın ediyor! 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi
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Kayseri'de gençler buraya akın ediyor! 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

Kayseri'de ne yapacaklarını düşünen 7 arkadaş gençlerin ilgisini çekecek bir projeye imza attı. 7 kişilik arkadaş grubu, gerçekleştirdikleri proje ile bir anda ortak oldular. İş kurma hayali kuran arkadaşlara örnek olan ortaklar, Kayseri'de ilginç bir projeye imza attı. Gelenlerin mutlu ayrıldığı mekanda insanlar hayallerini gerçekleştiriyor. İşletme Müdürü Cenk Çetin, 'Amacımız, insanlara hayal ettikleri yerlerde fotoğraf çektirme imkanı sunmaktı. İnsanlar burada bulutların altında sallanarak, bir karpuzun veya Süper Mario oyununun içinde fotoğraf çektirebiliyor. Herkes buradan çok mutlu ayrılıyor' dedi. İşte Kayseri'de hayata geçen örnek projenin detaylar...

AA
• 15 Mayıs 2025 - 09:44 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Mayıs 2025 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

Ortak yapma hayali kuran 7 arkadaş, kente farklı bir ortam kazandırmak amacıyla farklı ülkelerde ve şehirlerde gördükleri tarzları zenginleştirerek "Selfie Müzesi"ni hayata geçirdi.

2Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

İnsanlara bulutların altında, ayna labirentinde, Süper Mario oyunu veya karpuz içinde fotoğraf çektirme fırsatı sunan işletme, farklı yaş gruplarından ziyaretçileri ağırlıyor.

3Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

İşletme Müdürü Cenk Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların "Selfie Müzesi"nde keyifli zaman geçirdiğini söyledi.

4Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

İşletmede 60'dan fazla konsept bulunduğunu belirten Çetin, "800 metrekarenin üzerinde bir alan. Burası 'Selfie Müzesi' ama 'Deneyim Müzesi' olarak da adlandırabiliriz.

5Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

İllüzyon, özçekim, ayna labirentlerimiz, ayna ve lazer odalarımız, top havuzumuz ve ters odamız var. Sadece çocuklara veya yetişkinlere değil, yediden yetmişe herkese hitap ediyoruz.

6Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

Amacımız, insanlara hayal ettikleri yerlerde fotoğraf çektirme imkanı sunmaktı. İnsanlar burada bulutların altında sallanarak, bir karpuzun veya Süper Mario oyununun içinde fotoğraf çektirebiliyor. Herkes buradan çok mutlu ayrılıyor." diye konuştu.

7GELENLER MUTLU AYRILIYOR

'GELENLER MUTLU AYRILIYOR'

İşletme ortağı Merter Sezer Kemaldar da uzun yıllar planladıkları "Selfie Müzesi"ni bu yıl hayata geçirdiklerini dile getirdi.

8Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

Kayseri'ye farklı tarzda bir yer kazandırmak istediklerini anlatan Kemaldar, "Burası müze olarak geçiyor. Müzeye insanlar eserleri izlemeye gelir.

9Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

Bizim buradaki düşüncemiz, 'Sanat eseri sizsiniz. Sadece izleyen değil, artık içinde olan kişisiniz'di. Sonuçtan memnunuz. Gelenler mutlu ayrılıyor." dedi.

10Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

Ziyaretçilerden Abdullah Yiğit Atılgan ise "Burayı gezmek yaklaşık 1 saat sürüyor. Fotoğraf çektirmek için yanınızda kesinlikle üçüncü bir kişi gelmesi lazım.

11Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

İçeride çok fazla güzel odalar var. Fotoğraf çektirmek için farklı konseptler bulunuyor. Vakit güzel geçiyor.

12Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

Beklediğimden iyiydi açıkçası. Çok fazla özçekim yapabileceğiniz, anı biriktirebileceğiniz bir yer." diye konuştu.

13Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

Emirhan Çardak da fotoğraf çekmeyi sevdiği için işletmeyi ziyaret ettiğini söyledi.

14Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

Keyif alarak gezip özçekim yaptığını vurgulayan Çardak, "Sosyal medyaya önem veriyorum. Güzel pozlar çıkardığıma inanıyorum.

15Kayseride gençler buraya akın ediyor 7 arkadaş ne iş yapacaklarını düşünürken akıllarına bu fikir geldi

Onun için saatlerimi burada geçirebilirim. Gayet güzel. İnsanların buraya gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.