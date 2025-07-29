Kayseri'de 100 kuyudan çıkarıldı: Kışın 150 ton dolduruldu! Köylülerin keşfi şifa dağıtıyor

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Ahmet Baktır da sıcak havalarda kar suyu ile ferahladıklarını ifade etti.



Sıcağın etkisini ve yorgunluğunu kar suyu ile attıklarını anlatan Baktır, "Ekin tarlalarında çok kar yerdik ve bu çok hoşumuza giderdi. Hakikaten dünyayı bulmuş gibi olurduk. Ramazan yaz aylarına denk geldiği zaman iftar sofralarında bulunurdu. Şimdi de temmuz ayı geldi ve bu sıcaklarda ilaç gibi geliyor. Bu soğuk suyu, karı bulduğumuz zaman hakikaten şükrediyoruz." şeklinde konuştu.