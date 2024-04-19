Kayıp anne Suphiye'nin arkadaşından flaş iddia: 'Ünlülerden bilerek çocuk yapıyordu'

"EROL'UN ADI ORADAN GELİYOR"

Anlı'ya gelen bir mesajda ise: 'Sofi, 2010 yılında Alman eşinden ayrılma aşamasındaydı. O dönemde çalıştığı şirkette biriyle birlikte olduğu söyleniyordu ayrılık durumu da o yüzden oluştu. Biz burada hala onu öyle biliriz.' dendi. Duygu ise 'Ben bu durumuna inanmıyorum, gerçi eşiyle nasıl bir ilişkisi vardı onu da bilmiyoruz' dedi. Almanya'da resmi bir kurumda çalışan bir izleyici ise, Nebioğlu'nun annesinin 2016 yılında resmi olarak boşandığını söyledi.



Kayıp annenin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen fakat ismini vermek istemeyen başka bir izleyici ise yayına bağlanarak şu ifadeleri kullandı:



Aslında konuşmak istemiyorum ama yine de Duygu için bir şeyler anlatmak isterim. Ben Suphiye'nin çocukluk arkadaşıyım. Suphiye, asil, çok güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı benim. Onu seneler sonra bile düşünürdüm, programda görünce bu benim arkadaşım Suphiye dedim. Çok iyi bir kızdı. Kalbindeki iyiliği hiç kaybetmedi. Ama baktım hayat yolunda bayağ savrulmuş. Doğru düzgün bir aile yaşantısı yoktu. Ona sahip çıkan yoktu. Bu sahipsizlik uzun süre sürmüş. Hep bir aidiyet duygusu yaşamak için, bir şeyler yapmış. Erol, mahallenin delikanlısıydı. Onunla bir süre çıktılar. Daha sonra duyduğumuza göre Suphiye'nin çocuğu olmuş. Çocuğu sonra götürüp Erol'un annesine bırakmış. Anne görünce çok sevinmiş. Erol'un ismini nüfusa koyması oradan geliyor diye düşündüm.'



Müge Anlı'nın 'Furaye'nin babası Erol'du diyordunuz' sorusu üzerine ismini vermek istemeyen arkadaş: 'Erkek çocuğu diye biliyorum ve o çocuğun baba tarafına verildiğini biliyorum. Onlar da buradan taşındı. Daha sonraları Suphiye bize geldi. Ailesinin yanına gidemedi. Ben şaşırmıştım o zaman kimsesiz olduğuna.' şeklinde yanıt verdi.



Anlı'nın, 'Erkek çocuğu olduğuna emin misiniz?' sorusuna ise 'Ben hiçbirini görmedim. Sadece Suphiye'nin bir çocuğu olmuş Erol'un evine bırakıp gitmiş diye duydum.' cevabını verdi.