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Gündem Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor! Bayramda hava durumu belli oldu
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Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor! Bayramda hava durumu belli oldu

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmesi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre bayram tatili yağmurlu geçecek. İstanbul'daki sıcak hava yerini sağanak yağmura bırakmıştı. Bakan Özhaseki'den de Kurban Bayramı için sağanak yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı. Tüm yurtta etkili olacak yağmur için peş peşe uyarılar geldi. İşte merak edilen detaylar...

• 15 Haziran 2024 - 20:19 • Son Güncelleme:
• 15 Haziran 2024 - 20:19 • Son Güncelleme:
1 Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor Bayramda hava durumu belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinin, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Kars ile Artvin'in kıyı kesimlerinde, Bayburt'un batı, Erzincan'ın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

2 HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

3 RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'nin güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

4 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Kars ile Artvin'in kıyı kesimlerinde, Bayburt'un batı, Erzincan'ın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

7 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu Zonguldak, Bartın ve Karabük ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı illeri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize il geneli ile Artvin kıyılarında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yarın (Pazar) kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

14 Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor Bayramda hava durumu belli oldu

Kurban Bayramı öncesi meteorolojiden Erzurum çevresi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar uzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Tahminlere göre Erzurum’da bayramın ilk iki günü gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak.

15 Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor Bayramda hava durumu belli oldu

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz’de 15 Haziran Cumartesi kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Açıklamada, "Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, 15 Haziran Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 km) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın, 15 Haziran Cumartesi günün ilk saatlerinde batısında zamanla genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. Samsun Valiliği ise, ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

16 Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor Bayramda hava durumu belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kurban Bayramı hava tahmin raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özhaseki, hafta sonundan itibaren Türkiye'nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirterek, "9 günlük tatil boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları biraz azalacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor" dedi. Özhaseki, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşları da araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.

17 Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor Bayramda hava durumu belli oldu

Öte yandan bayram tatili boyunca bazı illerde sağanak yağmur bekleniyor.

18 Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor Bayramda hava durumu belli oldu

Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü Karadeniz Bölgesi'nde yağmur bekleniyor.