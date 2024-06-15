Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor! Bayramda hava durumu belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinin, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Kars ile Artvin'in kıyı kesimlerinde, Bayburt'un batı, Erzincan'ın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.