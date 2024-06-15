Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor! Bayramda hava durumu belli oldu
Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmesi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre bayram tatili yağmurlu geçecek. İstanbul'daki sıcak hava yerini sağanak yağmura bırakmıştı. Bakan Özhaseki'den de Kurban Bayramı için sağanak yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı. Tüm yurtta etkili olacak yağmur için peş peşe uyarılar geldi. İşte merak edilen detaylar...
• 15 Haziran 2024 - 20:19 • Son Güncelleme:
• 15 Haziran 2024 - 20:19 • Son Güncelleme: