'Kavurga' Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti oldu

İlk tarımın yapıldığı ve ilk buğdayın diyarı olan Şanlıurfa'nın yüzyıllara dayanan lezzeti Kavurga, buğday, nohut, mısır, menengiç ve hint kenevirinin karıştırılıp kavrulmasıyla ortaya çıkıyor. Halk arasında "kılenek" adıyla da bilinen bu yöresel çerez, genellikle uzun kış aylarında ve Ramazan ayında iftar sonrası tercih ediliyor. Kolay bir şekilde hazırlanan kavurga, kaynatılmış buğday, karpuz çekirdeği, menengiç ve kendir tohumu, her biri ayrı ayrı tavalarda hafif tuzlu suda kavrulduktan sonra hepsi birbirine karıştırılır. Karıştırılan ürünler kavurga haline getirilerek tüketime hazır hale getirilir. Son aşamada, bez torbalara konularak muhafaza altına alınıyor.