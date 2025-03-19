'Kavurga' Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti oldu

Çerez satıcısı Ömer Seyis, "Kabak çekirdeğinin, yer fıstığının, fındığın olmadığı zamandan bugüne kadar kavurga tüketiliyor. Kavurga bizim kış gecelerinin vazgeçilmez çerezidir. Geçmişte annelerimiz evde bulunan imkanlarla bunu hazırlayıp çerez olarak bize sunmuş. O zamandan başlayan gelenek halen devam ediyor. Annem 80 yaşında ve halen kavurgadan vazgeçmez. Göbeklitepe'nin tarihi kadar eski bir gelenektir. Kavurgayı duyunca başka çerez aramayız" diye konuştu.Kavurga alan vatandaşlar, yıllardır tükettikleri lezzetten vazgeçemediklerini söyledi.